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雙溪高中姊妹校中正國中相見歡 校際交流學子開拓眼界

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
新北市土城區的中正國中就帶領著學生們到訪雙溪高中，展開一天的校際交流活動。 圖／觀天下有線電視提供
新北市土城區的中正國中就帶領著學生們到訪雙溪高中，展開一天的校際交流活動。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪高中和土城區的中正國中締結姊妹校已經有20幾年的歷史，為了增進兩校情誼，也讓彼此生活在城市和偏鄉不同環境的學子們有互相交流學習的機會，今(26)日土城區的中正國中就帶領著學生們到訪雙溪高中，展開一天的校際交流活動。

雙溪高中國中部和中正國中的學子們彼此並不陌生，因為每年兩校都會舉辦校際交流活動，今天雙溪高中也規劃了一整天的特色課程，有手作體驗和圖書館巡禮以及戶外的海洋教育體驗，相信可以帶給中正國中的學子們一個難得的體驗。

雙溪高中校長葉俊士表示，每年雙溪高中和土城的中正國中都會互相交流，也透過交流讓城市和偏鄉的孩子在學習上和生活上能互相觀摩，共同成長，今天很歡迎中正國中到訪，雙溪高中準備了一整天精彩的課程，把在地的特色課程介紹給學生，希望他們今天有圓滿的收穫。

中正國中校長戴春成表示，雙溪高中雖然位處偏鄉，但是有很多的特色課程，值得中正國中來學習，城市的孩子比較少有機會到戶外教育經營有成的學校來見習，透過交流活動，學生應該會收穫滿滿，也促進學生的多元學習。

透過兩校間的交流活動，讓生活環境有所不同的學子們有了不一樣的全新體驗，校方也期盼透過交流讓彼此雙方的學子們有更多元學習的機會，感受到不同環境的地方文化，也透過交流與他人分享，開拓眼界。

偏鄉 圖書館 雙溪高中

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