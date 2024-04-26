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嘉科實中高中部聘5師 800人競爭

聯合報／ 記者黃于凡陳雅玲／連線報導

嘉義科學園區預計2029年完工，國科會編列22.9億元新建嘉科實驗高級中等學校，將搶在今年度率先開學，首屆國中部報名熱烈，已完成超額抽籤，近日招聘高中部國文、英文、數學、物理及輔導科共5名教師，竟吸引800人競爭，將在4月28日舉辦第2次教師甄試複試。另雲林辦理國小暨附設幼兒園教師聯合甄選以偏鄉優先開缺，共119名額，30日報名截止。

校長林怡慧表示，國小部招收3班共75人，有62人報名全數錄取，將與招生委員會討論是否再招生；國一新生招收3班共84人，124人報名超出上限，4月16日已公開直播抽籤，另高中部招收3班共90名學生，今年首屆將加入嘉義區高中職免試入學

林怡慧表示，高中部招生90人，15個名額為園區生，由簽約機構子女優先錄取，75個名額則是免試入學，若園區生沒額滿，將開放免試增額；另首期校舍2026年5月完工，第2期校舍2027年11月完工，國小、國中、雙語部借用長庚科大嘉義分部，高中借用嘉義大學新民校區。

林怡慧強調，嘉科實中課程規畫多元選修，還主打讓學生培養第二外語，規畫與園區內台積電相關企業、大學合作，連結半導體產業知識融入到多元選修、彈性學習課程，也會結合嘉義大學管理學院師資，開設選修課程，讓學生提早自主彈性學習。

雲林縣招考包括國小一般普通教師60名、英語專長教師15名、美術專長教師5名、身心障礙特教教師18名、專任輔導教師11名，及一般幼兒園教師5名、學前特殊教育教師（身障）5名。初試6月2日、複試6月16日。

免試入學 嘉義 教師

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