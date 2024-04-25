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基隆成功國小 彩虹跑道、音樂廳將啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆成功國小新建活動中心有音樂廳、彩虹跑道等耗資約3億元，近日即可啟用。記者游明煌／攝影
基隆成功國小新建活動中心有音樂廳、彩虹跑道等耗資約3億元，近日即可啟用。記者游明煌／攝影

基隆市成功國小昨歡慶66年校慶，市長謝國樑與議長童子瑋都到場祝賀，該校有基隆市國小唯一的音樂藝術才能專班，參加全國音樂比賽屢獲佳績。新建活動中心有音樂表演廳、彩虹跑道等耗資約3億元，工程已進入驗收階段，近日可啟用。

成功國小是雙語學校，現有16班、357名學生，在校長陳怡君帶領下推動英語與科技教育，設有基隆市國小唯一的音樂藝術才能專班，代表基隆市參加全國音樂比賽屢獲佳績。

謝國樑說，為提升在地就學，市府努力打造更多特色班級，透過與校方、家長會及教育處合作，希望為成功國小打造良好的教學品質及教育環境。

童子瑋表示，成功國小在放學前後開放校園空間給社區使用，可說是24小時利用，一大清早會有民眾來運動，學校放學後可以來休閒遊戲，體育館有容納400人的音樂廳，將是未來重點發展區，可以減緩文化中心的壓力，彩虹跑道也很有特色，還吸引民眾來打卡拍照。

彩虹跑道未來將與陸橋下的步行空間連貫成休憩走廊，從獅球嶺步行可抵達基隆火車站，附近有成功、華三街市場，休憩也有運動中心、高速公路下公共空間，還有獅球嶺的登山路線，小小區塊五臟俱全。

基隆 謝國樑 音樂

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