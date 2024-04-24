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食農教育激發靈感 苗栗學童解碼客家福菜闖全國科展

中央社／ 苗栗縣24日電

苗栗縣第64屆國中小學科展今天頒獎，其中公館國小學生從食農教育課程激發靈感，針對客家福菜醃製過程變化一探究竟，獲國小組化學科第1名，將代表苗栗縣參加全國賽。

苗栗縣第64屆國民中小學科學展覽活動今天在苗栗縣國教輔導團暨教師研習中心舉行頒獎典禮，由縣長鍾東錦分別頒發團體獎前3名、各科獲獎隊伍及入圍全國賽隊伍師生。

縣府教育處指出，這次科展共有國小組34件、國中組45件，總計79件參賽，經評審團評選有15件作品獲第1名獎項，其中6件作品經評審委員推薦，7月22日至7月26日將代表苗栗縣參加在台南舉辦的全國科學展覽。

其中，獲國小組化學科第1名的公館國小學生以「吃出健康 客家芥菜變變變大解碼」為主題，靈感來自學校食農教育課程參觀客家福菜製作過程，學生知道傳統客家福菜口味重鹹，不符合現代人健康飲食趨勢，所以想從芥菜醃製過程一探究竟，希望做出更符合大眾口味的福菜。

學生在老師指導下，嘗試著調整各種鹽的濃度、醃製方法及不同環境光線等條件，經過實驗、對照，推出較健康美味福菜製作過程，作品也將代表苗栗縣參加全國賽。

鍾東錦表示，科學是很重要知識基礎，縣府於民國109年建置「苗栗縣科學教育發展中心」，結合國立清華大學師資，辦理一系列活動式及實驗式創新課程。

鍾東錦說，今年度更於竹南國中成立STEAM教育中心，以「跨域學習」為特色，結合科學、技術、工程、藝術與數學5大學科辦理學生營隊、大學先修課程等，發展學生創新思考、解決問題及「做中學」（Learning by doing）等能力，期待學生發揮探索精神與態度，不斷創新思考，樂在學習。

客家 小學生 苗栗縣

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