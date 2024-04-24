日本專家指導市級公開課 野柳國小交流創新教學經驗

新北市教育局昨(23)日在野柳國小進行數學、國語、英語、資訊及綜合等專業的公開課，邀請到日本課程專家鈴木悠太教授指導，下午進行國際研討會專題講座，現場150位參與人員，了解國際課程新知，交流親師生共學及學教翻轉的創新教學經驗。

新北市教育局長張明文表示，學習共同體經過12年的努力，希望讓每一位老師都能夠透過備觀議課的教師共學文化，讓課程與教學品質不斷的精進與提升。而這次透過鈴木悠太教授親自的分享經驗與指導，也讓教師們得到了更多的學習成長。

在野柳國小的市級公開課，全校共同推動學習共同體。在準備公開課過程聘請專家進行備課，透過學習共同體的教育哲學進行課程設計與教學，老師扮演引導者，僅提供必要的支援和協助，讓學生能透過互動進行協作，培養探究與解決問題的能力。

以環境教育「大自然的碳息」進行公開課的野柳國小六年級老師許文耀表示，在共備歷程與教師們共享資源及教學策略、共同構思課程內容和反思經驗，增加了教學的多樣性和創新性，並有助於自身的專業成長。而學生之間的共學互動促進了彼此深度學習和批判性思考，使他們在互相支持和挑戰的環境中增強學習效益。

協助綜合公開課備課及議課主持人，也是新北市國教輔導團STEAM跨域輔導小組召集校長許以平說，「綠色行動」這單元的學習，文耀老師從綠色能源的概念學習出發，透過文本閱讀、資料查找整理、不同角色對綠色能源的價值思維對話，最後導入綠色永續行動方案的設計。能源的使用不是二元對錯的命題，而是生活方式和價值取捨的思辨。

野柳國小校長張錦霞也感謝教育局給野柳國小這個市級公開課的機會，不僅是讓都會區與偏鄉小學相互交流教學經驗的共好，更加也讓偏鄉教師展現教學專業，透過學習共同體來引導學生深度學習與批判性思考，使學生在互相支持和挑戰的環境中增強學習效益。