聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市super教師李麗菁 找到老師該有的模樣、成就孩子自在樣子
台南市教師會選出2024年super教師，其中大橋國小李麗菁將代表南市參加全國決選。她藉由活潑的情境與實驗感受，激發學生自主探究與學習的想法，幫助學生建構學習的思維策略與方法，並延伸到其他領域學習；也以「找到身為教師該有的模樣，成就每個孩子最自在的樣子」自勉。
李麗菁認為，科技發展日新月異，當台積電以護國神山之姿，傲視全球時，國內的科普推廣活動卻日漸式微，科學教育環境極度不友善。相較之下，國內科學教育資源遠遠不足國外，導致孩子對科學興趣缺缺，基礎科學研究人才大量減少。
為此，以落實科普教育為教學理念，提升學生的科學學習興趣，期盼學生能喜歡科學，將科學知識與邏輯應用在日常生活中，進而從事科學相關工作。另，為學生設定學習的期望值，堅持愛要有原則，期勉學生達成教師堅持的標準。
「作法可以改變，但不能改變的是對學生學習的期待。」李麗菁說，孩子們不是工廠生產的罐頭，不應以同一套標準來限制每一個人，慢慢摸索出陪伴他們最適切的路，是對自己的期待。身為老師，我們必須常提醒自己莫忘初衷，無論別人怎麼做，我們都必須關注在對學生學習最有益處的事。
李麗菁專精於「科學教育」，透過跨領域學習與前瞻思維來幫助學生深化學習興趣，她將數位化導入教學，不僅讓學生更具自主學習的精神，且在學習過程中，更勇於發表、討論與思辯，讓班級氛圍朝向更積極與科學的方向前進，也讓學生樂於思考，對學科學習更有興趣。也透過社群引導老師共備學習，帶動校內同仁發展與調整更適合學生的教學策略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言