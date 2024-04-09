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南市super教師李麗菁 找到老師該有的模樣、成就孩子自在樣子

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大橋國小李麗菁（右一）當選super教師，將代表南市參加全國決選，她幫助學生建構學習的思維策略與方法，並延伸到其他領域學習。圖／李麗菁提供
台南市大橋國小李麗菁（右一）當選super教師，將代表南市參加全國決選，她幫助學生建構學習的思維策略與方法，並延伸到其他領域學習。圖／李麗菁提供

台南市教師會選出2024年super教師，其中大橋國小李麗菁將代表南市參加全國決選。她藉由活潑的情境與實驗感受，激發學生自主探究與學習的想法，幫助學生建構學習的思維策略與方法，並延伸到其他領域學習；也以「找到身為教師該有的模樣，成就每個孩子最自在的樣子」自勉。

李麗菁認為，科技發展日新月異，當台積電以護國神山之姿，傲視全球時，國內的科普推廣活動卻日漸式微，科學教育環境極度不友善。相較之下，國內科學教育資源遠遠不足國外，導致孩子對科學興趣缺缺，基礎科學研究人才大量減少。

為此，以落實科普教育為教學理念，提升學生的科學學習興趣，期盼學生能喜歡科學，將科學知識與邏輯應用在日常生活中，進而從事科學相關工作。另，為學生設定學習的期望值，堅持愛要有原則，期勉學生達成教師堅持的標準。

「作法可以改變，但不能改變的是對學生學習的期待。」李麗菁說，孩子們不是工廠生產的罐頭，不應以同一套標準來限制每一個人，慢慢摸索出陪伴他們最適切的路，是對自己的期待。身為老師，我們必須常提醒自己莫忘初衷，無論別人怎麼做，我們都必須關注在對學生學習最有益處的事。

李麗菁專精於「科學教育」，透過跨領域學習與前瞻思維來幫助學生深化學習興趣，她將數位化導入教學，不僅讓學生更具自主學習的精神，且在學習過程中，更勇於發表、討論與思辯，讓班級氛圍朝向更積極與科學的方向前進，也讓學生樂於思考，對學科學習更有興趣。也透過社群引導老師共備學習，帶動校內同仁發展與調整更適合學生的教學策略。

台南市大橋國小李麗菁當選super教師，將代表南市參加全國決選，她幫助學生建構學習的思維策略與方法，並延伸到其他領域學習。圖／李麗菁提供
台南市大橋國小李麗菁當選super教師，將代表南市參加全國決選，她幫助學生建構學習的思維策略與方法，並延伸到其他領域學習。圖／李麗菁提供

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