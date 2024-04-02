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攀樹、手作課程 汐止東山國小學童難忘的兒童節

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區東山國小安排手作課程、原住民的藤編竹籃和拉繩索攀樹體驗以及爭鮮壽司教學和跳蚤市場等等，要讓小朋友有一個難忘的兒童節。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區東山國小安排手作課程、原住民的藤編竹籃和拉繩索攀樹體驗以及爭鮮壽司教學和跳蚤市場等等，要讓小朋友有一個難忘的兒童節。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓小朋友有不一樣的兒童節體驗，汐止區東山國小在學生五花八門的許願中，今(2)日安排了一整天的兒童節慶祝活動，有金山科技中心的手作課程、原住民的藤編竹籃和拉繩索攀樹體驗以及爭鮮壽司教學和跳蚤市場等等，要讓小朋友有一個難忘的兒童節。

在今天的一整天課程中，手作課程結合了金山創客營以及原住民手編，讓小朋友從動手做的過程中學習怎麼去自己完成一件作品，攀樹活動除了鍛鍊小朋友的攀樹技巧，也讓小朋友自己決定自己的能力能夠到達哪裡，自己攀爬的高度自己決定，也在攀爬的過程中體驗生態，中午還結合企業，讓小朋友體驗米食文化如何產生。

學生說，手作課程很有趣，透過親手來做，讓自己的手更靈活，本來覺得很困難的東西，其實製作起來並不難，而且過程中可以跟同學一起做、一起玩，感覺真的很開心。

東山國小校長林秀雲表示，這次的兒童節主題是揪你同在一起，小朋友許願了許多想法，校方從中統整規劃，安排了多元體驗課程，希望在整天的課程當中，讓小朋友能夠盡情享受屬於他們的節日，也能從中有所學習。

兒童節 汐止

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