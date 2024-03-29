竹市陽光大滑梯減滑道 學童不掃興

新竹市陽光國小校內有座2層樓高的特色巨型滑梯，不僅小朋友愛玩，假日也常有遊客朝聖，由於不符兒童遊戲場安全規範去年封閉近1年，終於在今年初重啟，7個滑道雖減為5個滑道，最外側滑道改做擋牆提升安全，但孩子們遊興不減，溜滑梯歡笑聲不斷。

陽光國小位於明湖路，20多年前設校即規畫在校園內打造一座大滑梯，「陽光大滑梯」為磨石子材質又大又高，可從2層樓高一溜而下，是竹市人氣校園遊戲場。

不過，因應中央祭出兒童遊戲場安全規範，陽光大滑梯去年封閉不開放。校長謝佳曄說，為符合法規，若要維持7道滑道，須再加高兩側防護擋牆，如此一來就會影響到校園整體安全視線，決定封2道滑道施作擋牆。

竹市府教育處核定230萬元經費補助滑梯整修工程，並歷經多月施工後，陽光國小大滑梯今年初再亮相，校方指出，除滑道縮減，也更新安全地墊、加長滑出段，並重新打磨分道牆、新增把手等設施，滑梯更安全，也保有原來特色與視覺美感。

教育處也說明，新竹市的國小兒童遊戲場都已在去年底完成改善及檢驗合格並完成備查，後續待檢驗期限屆滿前再次完成檢驗合格並備查，確保校園遊戲安全。