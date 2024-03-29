南澳中央廚房欠佳 3校盼退團膳

教育部國教署推動偏鄉中央廚房計畫，宜蘭南澳地區9間學校包括1間高中、1間國中及7間國小試辦，但多校家長不滿，表示常要讓孩子吃冷飯，且團膳衛生品質不佳。有3間學校向縣府表達退出計畫，縣府教育處回應，衛生疑慮如菜蟲已記點，超過20點將解約；縣府原則上尊重各校提出退出計畫，但要報中央同意。

縣府去年在南澳高中的中央廚房建置完成，今年2月16日開始試辦1個月偏鄉中央廚房計畫，廠商統一採買食材、在中央廚房烹調完畢，再分送南澳地區各校，施行至今超過1個月。

有家長說，該計畫根本沒考慮偏鄉實際狀況，廠商從南澳高中送往東澳、金洋、澳花等地，行車時間長且路況不佳，有學校試辦第一天營養午餐就遲到1小時，學生常常要吃冷飯，餓到受不了校方還得應急到附近商店買麵包。

家長們發現，廠商送來的營養午餐中，常常出現菜蟲、頭髮，前天甚至有根長15公分的塑膠片，別說孩子，教師都不太敢吃，但教師至少可以外出用餐，學生只能餓肚子。

目前東澳國小、金洋國小與澳花國小希望在試辦期結束後退出，已向縣府教育處表達，收到回應是「要再收集資料請示中央」，家長不滿，都試辦1個月了，孩子的飲食問題1天都不能等。東澳國小校長鄔誠民嘆，政策立意良好，但沒有因地制宜，反而造成更大不便。

教育處表示，關於團膳衛生問題，昨已派員到南澳高中的中央廚房督導，確實有菜蟲，初步研判不是設備問題或人力不足，應是洗菜過程疏失，沒有洗乾淨，依合約記點，總點數26點，將朝解約方向辦理；下周三會在南澳高中開會，請校方、家長與廠商列席，確認違約記點和說明衛生問題。