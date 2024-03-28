最有意義兒童節 瑞芳國小千人電影院寓教於樂

兒童節即將到來，瑞芳國小為歡慶兒童節，特別以校園電影院的方式，讓全校一起看電影，來度過一個特別的兒童節，家長會還貼心準備看電影必備零食爆米花，全校師生860位一起觀賞電影，創造特別的兒童節回憶。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，今年兒童節除了希望帶給孩子歡樂，也希望能具有教育意義，因此家長會決定以千人看電影的方式進行，選得電影是勵志正能量的聽見歌在唱，有歡笑有淚水，希望藉由影片讓孩子獲得啟發，肯定自我價值，提升自信心。

瑞芳國小家長會長莊志偉說，偏鄉地區的孩子要進電影院比較不容易，所以家長會這次討論，在兒童節前夕，用校園電影院的方式，讓學生度過一個特別的兒童節，並且準備一人一份爆米花，寓教於樂。

六年級學生說，謝謝家長會的用心安排，把電影院直接搬到學校活動中心，讓一到六年級所有學生都可以得到這一次看電影的機會，也是難忘的兒童節回憶。雖然聽見歌在唱已經看過，但這次是全校一起欣賞，別有一番不同的感觸。