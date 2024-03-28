肚子餓？女學生「惜食冰箱」前來回奔走 背後暖舉看哭5萬人：父母教得好

哪怕只是個小小舉動，也能感動人心。臉書粉絲專頁「中華民國宥尚慈善協會」發文分享，協會在社區設有公益性質的「惜食冰箱」，某天見到一名國小女學生在冰箱前來回奔走，原以為她是肚子餓，不料在發現女孩背後的真正目的後，竟讓協會相當感動，暖心故事吸引近6萬人按讚，有網友更直呼「真的眼眶泛淚」。

「中華民國宥尚慈善協會」人員指出，某天晚上看到一名國小女學生打開「惜食冰箱」，原本想著應該是她肚子餓，想要拿裡頭的東西吃。沒想到，這位女孩先是放了一盒食物進冰箱就離開了，結果走沒幾步，她好像想到了什麼又再度折返。

協會人員這才發現，原來這位女學生買了兩盒布丁，打算一盒帶回家吃、一盒分享給有需要的人；第二次再開冰箱，則是因為想到冰箱裡的布丁「沒湯匙」，所以又跑回去放，「當下我真的感動到了，也祝福這個小女生學業進步」。

貼文一出，網友們紛紛直呼女學生是「天使」，也大讚從一個善心暖舉，便可看出其家庭教育的成功，「眼眶都濕了，爸爸媽媽教育的真好」、「一個小小的舉動，背後真的是成功的家庭教育，跟良好的品格培養」、「家裡教得好，有愛心也要有實際行動，很棒」、「好棒的家庭，教養了這麼一位好女孩」、「從小就懂的付出的人，超級有福氣」、「總是會有一些值得感動的人」。