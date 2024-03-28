國中傳教練霸凌 高雄教局：積極調查不包庇

高雄某國中爆出籃球隊教練涉用曲棍球棒體罰5名學生，人本基金會接獲控訴，家長會簡姓前會長向校方檢舉後，校長竟要求撤回檢舉；對此，校方回應，體罰一事已成立調查小組，校長介入一事全為子虛烏有。高雄市教育局表示，獲報後已督導學校開4次「校園事件處理會議」積極調查，若確有包庇或打壓吹哨者情形，絕不寬貸。

人本基金會開記者會，簡姓前會長說，元月得知教練體罰學生成傷，他告知校長，事後校長來電希望他撤回檢舉，還收到孩子簽署的「絕無不當管教與體罰」切結書，且要他辭去家長會長及籃球隊後援會長職務，唯一不簽切結書的孩子也遭禁止出賽。

簡也說，調查期間學校沒找其他人代訓，引起家長不滿，而他則無端被扣上影響校譽的「罪名」。

人本基金會控訴，兩年前同所國中也曾爆出類似情事，如今再出事，這次教練不只體罰，還把學生操到橫紋肌溶解，羞辱「禽獸」、「豬狗不如」，且每月收2000元隊費，1年逾百萬卻無收支細項。

學校表示，已成立調查小組，關於簽切結書一事完全子虛烏有，此事涉公然誹謗，校長保留法律追訴權，另2月間已舉行家長後援會大會釐清帳目。

教練則解釋，學期開始有告知家長隊費花用情形。也有其他家長認為，簡前會長的檢舉行為已影響校譽和球隊運作。

高市教育局指出，已督導學校開過4次會，也外聘法律專家調查，倘有包庇或打壓吹哨者情形，絕不寬貸。