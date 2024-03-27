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全國小學籃賽台東大武聯隊獲亞軍 黃建賓頒獎力挺

中央社／ 台東縣27日電

全國小學籃球錦標賽，台東大武聯隊拿下小校組亞軍，因聯隊是由大武國小等3所國小的學童組成，前台東大武鄉長、現任立委黃建賓特別趕過去頒獎，力挺台東運動發展。

台東縣國民黨籍立法委員黃建賓服務處發布新聞稿表示，全國小學籃球錦標賽（EBC）小校組冠亞軍戰今天由澎湖中山國小決戰台東縣的大武聯隊，台東大武聯隊拿下亞軍。立委黃建賓一早於立院質詢結束後，特地趕赴現場擔任頒獎人，為年輕小球員加油打氣，支持他們在冠軍賽中的精彩表現。

黃建賓表示，未能拿下冠軍大武聯隊小朋友都很難過，他安慰小朋友「能在如此高水平的比賽中脫穎而出，獲得如此好的成績，對於來自我們台東的大武聯隊來說，已經是一個非常了不起的成就」。同時也感謝帶隊的教練與領隊老師，與所有對偏鄉體育發展貢獻心力的每名成員。

黃建賓表示，他將持續關注並支援台東青少年體育的發展，以確保更多孩子能有機會在這樣的平台上展示自己的才華。投入於青少年體育是對於培養孩子們未來的一種長遠投資，不僅是在培養運動員，更在於透過體育來教育孩子們學會團隊合作、堅持不懈及面對挑戰的勇氣。

EBC今年有317隊報名，大會為了回饋偏鄉，開辦「小校組」提供全校12班以下學校或離島學校（可組聯隊）參加並招待食宿。

台東 體育 黃建賓

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