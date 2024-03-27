北海岸12校齊聚金山說故事 跨域素養展創意

「新北市北海岸國小藝術深耕暨品德紮根說故事比賽」邁入第4年，今年於金山國小歡喜登場，參賽人數突破以往，合計有北海岸12所國小88名學生參與，也讓孩子們齊聚金山說故事、跨域素養展創意。

連續四年贊助此次活動的金山財神廟慈善會郭義彥理事長表示，期許小朋友們在說故事的參賽過程中，盡情展現豐富想像力與口語表達能力，和同儕相互觀摩切磋，也和家人共同在生活中力行好品德，讓世界更美好！

萬里國小高年級選手林欣儀同學說，感謝中年級老師，從三年級就鼓勵參加語文競賽，累積良好的基礎與經驗，而在去年的說故事比賽裡，覺得每位選手實力都很堅強，因此今年很早就開始做準備，並熟練肢體與聲音語言的表達技巧，覺得不論是語調、語速和儀態，都有所進步，也感謝主辦單位用心辦理競賽，讓萬金地區的學生可以有機會互相切磋，更加成長。

石門國小三年級周苡薇同學說，今年是第一次參加北海岸說故事比賽，因為自己的媽媽很辛苦的養育4個小孩，所以選了孝順的烏鴉故事，希望自己也能像大烏鴉一樣，有滿滿的孝心和勇氣可以保護媽媽和造福人群。為此也要感謝我媽媽和老師，從寒假就一直幫忙做道具、陪伴練習烏鴉叫聲和烏鴉說話，未來更要當最孝順的孩子來報答媽媽的辛勞！

金山國小楊智先校長表示，一年一度的北海岸說故事比賽，除了強調好品德在生活中的實踐外，亦是偏鄉孩子展現語文、藝術與創意跨域素養，以及個人層次創意（small creativity)的好機會!誠摯感謝金山財神廟慈善會的贊助，讓北海岸12校親師生有機會共同成就這一場學習饗宴。