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淡水正德國中角力場揭牌 提供良好學習環境
為了從小培育柔道角力選手，新北市淡水區正德國中透過市議員陳偉杰的協助爭取經費下，將學校的角力訓練場地進行整修工程，而如今也都已經完工，讓過去成績都相當優秀的正德國中角力隊選手們，有一個設備完善的練習場地，角力場也在議員陳偉杰參與下進行揭牌儀式。
新北市議員陳偉杰表示，正德國中角力隊過去成績非常好，不僅是為教育部績優體育學校，最近一次的比賽中，新北市113年中等學校運動會角力項目，更拿下2金3銀4銅的好成績，而過去位於地下室的訓練場地有許多問題，因此向教育局及相關單位來爭取經費，將其改善。
正德國中校長 黃易進表示，過去角力場地，因為設在地下室，為簡易的地墊鋪設，沒有任何的防護設備，且牆壁存在長期漏水等安全問題，讓教練與選手們訓練上十分不方便，而這次感謝市議員的協助，積極與各相關單位進行會勘、溝通，最後也改善並且新增了許多設備，包括角力墊、防護柱、防護牆、訓練吊掛梯及漏水工程，進行全方位的翻新整修，期盼提供良好的學習環境，讓學生們能夠打下更好的運動成績。
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