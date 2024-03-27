高雄某國中籃球教練拿曲棍球棒體罰 校長遭控私下喬事

高雄某國中爆出籃球隊教練用曲棍球棒體罰5名學生，家長會前會長得知後向校方檢舉，事後遭校長介入要求撤回檢舉，欲息事寧人，其他家長也指控該會長影響校譽和球隊運作；人本基金會今日召開記者會，控訴校長與教練惡行，校方回應針對體罰已召開校事會議並組成調查小組，但校長介入一事全為子虛烏有。

該名簡姓家長會前會長稱1月21日與籃球隊學生聊天時，得知林姓教練曾以曲棍球棒體罰5位體育班學生，造成手臂及指節瘀青，他告知校長後全案進入調查，但事後接到校長電話，對方要求他簽署同意撤回檢舉，還收到孩子簽署的「絕無不當管教與體罰」切結書，並要他辭去家長會長及籃球隊後援會會長職務。

簡姓家長會前會長表示，該切結書有4名孩子簽署，其中一名孩子不願簽署，遭教練禁止出賽，教練當時曾表明一切撤銷手法全由校長指示；調查期間因林教練因迴避學生，學校卻未找其他教練代訓，造成其他學生無法接受專訓，引起其他學生家長不滿，直到月4日之後，才找2名助教代訓，簡男稱無端遭受「罪名」。

此外，家長會質疑該名教練每月向球隊學生收取2千元隊費，全隊51名學生、費用達10萬2千卻沒有明確收支細項，根據教練第一次提出的收支表，去年12月隊費收支為負，該教練本身已是代理教師有給薪3萬5千元，且比賽都有獲教育發展基金補助，每次到外地比賽也再向家長收費，不解為何是赤字。

校方與家長會在2月17日再次召開會議，新的支出明細中納入比賽補助款，去年12月已有結餘8萬餘元，教練解釋2千元隊費中包含1千元教練費、1千元比賽雜項支出，均有告知家長；家長質疑林教練身為體育班導師，體育班第八節課的加訓費用應交由學校處理，卻任由教練亂用，也不應由籃球隊後援會經手款項。

事後大批籃球隊家長向簡姓前會長表達不滿，認為簡男此舉已影響體育班運作和校譽，且簡男找議員陳情已讓其他家長疲於參與調查，更指控簡男違反兒少法私下詢問學生並錄音；簡男澄清絕無錄音，他身為家長會長只是檢舉體罰，卻遭校方和其他家長無端冠上罪名，成了影響校譽的人。

該校教務主任回應，本校已依規定召開校事會議，組成調查小組調查事情原委，關於校長遭指控要求被體罰學生簽切結書、證明教練沒體罰，校方強調為子虛烏有，已涉汙衊與公然毀謗，校長將保留法律追訴權，委請律師進行訴訟；校方2月17 日召開家長後援會大會，已釐清帳目及確定後援會組未來管理方式。