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國人去年平均每人進圖書館4.62次 最受歡迎作家是他

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國家圖書館今天公布「112年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」。記者董俞佳／攝影
國家圖書館今天公布「112年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」。記者董俞佳／攝影

國家圖書館今天公布「112年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，平均每名國人進入圖書館4.62次、平均借閱5.43冊。投資理財與哲學心靈書籍仍最受讀者喜愛，包括「原子習慣」、「蛤蟆先生去看心理師」、「致富心態」都蟬聯年度讀者最愛圖書，賴佩霞的「我想跟你好好說話」，作家「大師兄」的多本書籍也都榜上有名。

根據此份報告，112年民眾閱讀興趣、年度讀者最愛圖書排行榜，以投資理財類型圖書最受喜愛，大師兄為本年度最受歡迎的作家，共4冊作品入榜。語言文學排行榜中，台灣作家表現出色，20本中有11本台灣作家書籍，包括「老派少女購物路線」、「八尺門的辯護人」、「做自己，為什麼還要說抱歉」等等。

總類排行中，閱讀法與筆記術書籍是民眾的最愛，其中名師著作是讀者選讀指標。哲學類入榜書籍是讀者排解心頭煩憂、支持讀者心靈成長與開創新思維的良方，其中原子習慣蟬聯冠軍，熱門程度自出版以來未曾衰減。

宗教類以星相學、人類圖與風水算命等主題，最讓讀者感興趣。自然科學類排行共有10冊作品新入榜，帶領讀者探索千變萬化的自然現象。應用科學類排行中，飲食主題書籍也受到關注，帶領民眾吃出健康新生活。

根據報告，112年全國民眾全年進入台灣各地公共圖書館次數超過1億837萬人次，國人平均每人進入圖書館4.62次。在借閱總人次與借閱總冊數方面同樣也是大幅成長，112年全年借閱總人次3,528萬人次、借閱總冊數超過1億2,723萬冊，全國每人平均借閱5.43冊。

國家圖書館指出，112年全國民眾愛上圖書館，在全年進館總人次、借閱總人次、借閱總冊數、累計辦證數與網站資源使用次數等閱讀力的表現皆較111年成長。其中，進館總次數與借閱總冊數更雙雙突破1億次，顯示公共圖書館已成為民眾不可或缺的學習場域。

此外，112年也有很多新朋友加入利用圖書館的行列，全國累計辦證數達2100萬張。除了實際走訪圖書館利用資源外，民眾也透過網際網路使用各式圖書館服務，112年全民電子書借閱增加58萬冊，成長6.21%，累計共借閱超過991萬冊電子書。

國家圖書館館長王涵青表示，112年全國民眾愛上圖書館，在全年進館總人次、借閱總人次、借閱總冊數、累計辦證數與網站資源使用次數等閱讀力的表現皆較111年成長。記者董俞佳／攝影
國家圖書館館長王涵青表示，112年全國民眾愛上圖書館，在全年進館總人次、借閱總人次、借閱總冊數、累計辦證數與網站資源使用次數等閱讀力的表現皆較111年成長。記者董俞佳／攝影

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