主打減塑 桃園國中園遊會用心愛地球

桃園國中日前以減塑為主題，舉辦親職教育日暨愛心園遊會，校方號召學生、教職員自備餐具，也準備2000個環保餐具借給來賓使用，以行動支持環保。

桃園國中校長蘇品如表示，今年的減塑園遊會寓教於樂，以「學生參與」、「生活技能」、「家長參與」與「社區結盟」為重點，鼓勵師生使用循環餐具及無塑行動，用輕鬆的方式引導大家改變生活習慣、力行淨零綠生活。

該校衛生組長簡慧貞說，去年園遊會時，有6個班級使用循環餐具，學生反應不錯，校方統計也發現，園遊會後回收的塑膠、寶特瓶、紙餐盒、紙杯等物品的總重量，相當於一個月的用量，更加深這次要全面「減塑」的決心。

為達到「所有攤位都不提供一次性餐具」的目標，蘇品如說，除了利用事前在朝會積極宣導，也號召教職員、學生自備餐具，並向慈濟借了2000個環保餐具，讓未帶餐具的來賓，用畢歸還就能拿回押金，以行動支持環保。

園遊會中，除了自備餐具有減價優惠，學生發揮創意，減少同質性高的餐飲攤，增加「零成本」的玩樂攤位。還有學生當起環保義工，畫海報說明餐具租賃地點及方式，協助租賃餐具等。

桃園國中小市長團隊及7年10班同學主動拍攝宣傳影片，採訪邀約、寫腳本、剪片統統自己來。團隊成員張濬綦表示，由於攤位不提供一次性餐具，他認真思考自備餐具、容器的意義，體認到只要一轉念就能對環境有貢獻。