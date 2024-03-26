國小兒作業造句「等…要…」 師不忍告知爸爸！媽媽一看笑瘋

小孩天真可愛，童言童語總是令人發笑。一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文分享兒子「搞笑傑作」，表示某天老師拍下兒子的作業，傳訊息告知孩子的爸，她看到照片當下簡直快笑瘋，直呼「老師哭笑不得」，讚嘆很有兒子的風格。

該名媽媽曬出事發照片，只見試卷上共有三道題目，其中兩題答案遭到老師修正，一題「等…要…」的造樣造句，兒子則以中文、注音參半作答，寫道「等我一下（，）我要綁鞋帶」，讓媽媽一看直呼快笑死，但也坦言事後有再重新教導。

貼文一出，網友們紛紛留言搞笑答案，「等我一下我要再睡一會兒」、「我會寫：等你要幹嘛？你算老幾！」、「等這場戰爭結束，就要回家鄉結婚」；也有人分享自家、友人小孩的天兵事蹟，「朋友的孩子好像是寫…等一下我還要」、「我女兒更天兵，題目『自由自在』，她直接寫（的飛翔），省略好幾個字」。

眼見一旁以「疊字動詞+名詞」的填空題組被老師訂正，部分網友則歪樓開玩笑道，「我比較想知道旁邊寫的『五ㄧㄢˊ』是什麼，五言絕句嗎？」、「跑跑一定要是操場嗎？不能是卡丁車嗎？」、「右邊如果以前，應該會寫『跑跑卡丁車』」。