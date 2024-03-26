快訊

原想海葬「漂回大陸」...罹癌老兵為捐大體放棄治療 北醫學生動容感謝

巴基斯坦炸彈客衝撞！陸工程師車隊遇重大攻擊 5陸籍人士1當地駕駛亡

國小兒作業造句「等…要…」 師不忍告知爸爸！媽媽一看笑瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽分享，作業一題「等…要…」的造樣造句，兒子以中文、注音參半作答，寫道「等我一下（，）我要綁鞋帶」。圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
一名媽媽分享，作業一題「等…要…」的造樣造句，兒子以中文、注音參半作答，寫道「等我一下（，）我要綁鞋帶」。圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

小孩天真可愛，童言童語總是令人發笑。一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文分享兒子「搞笑傑作」，表示某天老師拍下兒子的作業，傳訊息告知孩子的爸，她看到照片當下簡直快笑瘋，直呼「老師哭笑不得」，讚嘆很有兒子的風格。

該名媽媽曬出事發照片，只見試卷上共有三道題目，其中兩題答案遭到老師修正，一題「等…要…」的造樣造句，兒子則以中文、注音參半作答，寫道「等我一下（，）我要綁鞋帶」，讓媽媽一看直呼快笑死，但也坦言事後有再重新教導。

貼文一出，網友們紛紛留言搞笑答案，「等我一下我要再睡一會兒」、「我會寫：等你要幹嘛？你算老幾！」、「等這場戰爭結束，就要回家鄉結婚」；也有人分享自家、友人小孩的天兵事蹟，「朋友的孩子好像是寫…等一下我還要」、「我女兒更天兵，題目『自由自在』，她直接寫（的飛翔），省略好幾個字」。

眼見一旁以「疊字動詞+名詞」的填空題組被老師訂正，部分網友則歪樓開玩笑道，「我比較想知道旁邊寫的『五ㄧㄢˊ』是什麼，五言絕句嗎？」、「跑跑一定要是操場嗎？不能是卡丁車嗎？」、「右邊如果以前，應該會寫『跑跑卡丁車』」。

爆怨公社 試卷

相關新聞

國小兒作業造句「等…要…」 師不忍告知爸爸！媽媽一看笑瘋

小孩天真可愛，童言童語總是令人發笑。一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文分享兒子「搞笑傑作」...

9歲獨生女搜「胸部照」加一動作 媽媽見紀錄震驚：給手機得緩緩了？

拜現代科技所賜，打開電腦便可取得許多資訊，然而網路上充斥著不少色情內容，家長得特別留意...

同濟中學募款達標！武德宮主委再加碼2百萬 校長感動：退場前最美風景

嘉義縣私立同濟中學被列管專輔學校，2年期限8月屆滿，面臨被接管，財務缺口200萬元沒著落，校長高作屏公開信向校友求援，經...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

彰化偏鄉小校義賣校慶茶壺 校長精益求精換回舊作品

彰化縣偏鄉小學萬合國小今年創校將滿60年，為籌措舉辦校慶經費，校長陳金鍠義賣自製的陶壺，目標60把，截至今日賣出15把，...

土庫國小變身為遊樂世界 大人小孩玩成一片歡度兒童節

禮堂變歡樂城、籃球場變賽車場！雲林縣土庫國小迎接兒童節，特別引進3座大型氣墊遊樂設施，把活動中心打造成孩子最愛的遊樂世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。