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舊衣變藝術 明日製作所攜手 Story Wear 訴說永續意識

聯合報／ 記者何定照／即時報導
台灣當代藝術家劉文瑄跨界Story Wear特別創作，圖為《鬍子有臉》局部。圖／明日製作所提供
台灣當代藝術家劉文瑄跨界Story Wear特別創作，圖為《鬍子有臉》局部。圖／明日製作所提供

忠泰集團旗下藝術策畫團隊「明日製作所」跨界聯合發表「永絮意識 Recreating Stories」展覽，結合台灣零廢時尚品牌 Story Wear，將時尚永續與當代藝術串連，展出Story Wear、台灣當代藝術家劉文瑄等人系列新作。展覽將衣物與畫作回歸為原初媒材，思考物件再如何再次被欣賞、珍藏，展覽即日起至4月7日於 NOKE忠泰樂生活3樓 Uncanny展出。

ＮOKE忠泰樂生活為忠泰集團2023年於台北大直開設的全新商場，以生活風格策劃出發，展現兼具質感與消費的體驗，企圖打造「串連美好生活的平台」。商場3樓的展覽空間「Uncanny」2023年下半年陸續與藝術品牌APPortfolio、MOT ARTS 明日創藝、恆隆行旗下永續品牌 restyle2050等攜手合作，推出兼具知識教育、服務零售及沈浸式體驗的多樣性展覽。

本次策展「永絮意識 Recreating Stories」以「物件的生命延續」為題，集結在地時裝品牌與台灣當代藝術家，重新詮釋人與物相互持有的深刻關係，讓「時尚」及「藝術」對話而生，疊合身體、物件、環境的永續意識。

Story Wear創立於2018年，至今升級改造1.5萬件回收牛仔褲、數千碼庫存布料，長期與在地裁縫師、二度就業婦女、更生人及腦麻家庭等手工製衣合作，將「Upcycle Design with Social Impact」落實於設計及服務中，落實零廢 × 時尚 × 公益的永續目標，推動100%循環時尚設計概念。

台灣當代藝術家劉文瑄2014 年曾創《對話》系列作品，藉由舊貨市場蒐集而得的無名水墨，改筆拆解、重構、裝裱，進行與古畫跨越時空的「對畫」，古畫裱褙之於布，建構起繪畫與時裝間的橋樑，為當代水墨創作開展出全新的路徑。今年他跨界Story Wear特別創作，利用回收牛仔布拓印、網布噴畫於紙張上，從中「探索織品與紙張雕塑」結合的可能性，為首次合作令人為之一亮的裝置作品。歡迎觀眾前往觀賞。

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