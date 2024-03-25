傳統戲曲「翎子」巧變化 翃舞《羽人》將再舞動國際

翃舞製作舞蹈力作《羽人》8人版2023年於法國外亞維儂藝術節演出創下20場完售佳績，日前在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，再創熱烈回響，觀眾掌聲不斷。該作旋即又將展開國際巡演，包括英國、美國舞蹈節。

《羽人》2017年以雙人舞出現，2023年升級為8人版後，獲《費加洛報》（Ariane Bavelier）推崇為「魅力展露無遺」，《普羅旺斯報》（Youness Bousenna）也讚為「一齣卓越的舞作」，發展7年來海內外演出超過100場。

該舞融合東西方元素，以傳統戲曲中象徵身分地位的道具翎子（長羽毛），探討個人限制、集體意識的限制、文化的限制甚至國家的限制，展現各種追尋自由的面貌。翎子在空間中交錯和纏繞，象徵著人面對內心焦慮和堅定盼望的矛盾情感，也探索在限制中追尋平衡與自由的主題，全作極具詩意。

該舞演出以來，在西班牙、德國、瑞士、日本接連獲獎，2023年更獲得義大利NO’HMA劇院「人類文化遺產保存特別獎」與FACP-Clare C.& Friends Fellowship首獎的殊榮。

首度在台灣衛武營演出後，該舞將持續展開國際巡演，包括2024年的英國、美國舞蹈節。其中美國舞蹈節除了演出外，也將安排大師班等深化與台灣當代舞的交流，展現台灣舞蹈魅力。