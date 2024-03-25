高中免試採計體適能 8月改制

高中免試入學超額比序可採計體適能成績，八月一日開始學生體適能檢測將有變革，測驗肌力及肌耐力的屈膝仰臥起坐檢測項目更換為仰臥捲腹，並增列漸速耐力折返跑，

曾有立委召開記者會指出，仰臥起坐用力挺直腰桿的動作，會瞬間對腰椎產生很大的壓力，如果孩子本身的肌力不足、穩定度不佳、活動度受限，就有可能在仰臥起坐過程中受傷。

體育署去年發布國民體適能檢測實施辦法修正條文，因應體適能測驗的變革，教育部近日修正「高級中等學校免試入學作業要點訂定應遵行事項」第四點附件，將仰臥捲腹取代屈膝仰臥起坐，並增列漸速耐力折返跑，不過，一一三學年度前入學並於一一三年七月卅一日以前檢測者，仍可採計一分鐘屈膝仰臥起坐的成績。

根據現行高中免試入學作業規定，當報名人數超過招生名額時，會依照各就學區的比序項目積分對照表換算積分進行分發，超額比序項目包括「志願序」、「多元學習表現」及「國中教育會考」等等，因此並非所有就學區都有採計體適能成績。

教育部公布的體適能常模依年齡與性別有所不同，仰臥捲腹的檢測成績門檻標準，男性從十三到十六歲依序為十七、十九、廿一、廿二次，女性從十三到十六歲依序為十三、十二、十三、十五次；漸速耐力折返跑的檢測成績門檻標準，男性從十三到十六歲依序為卅二、卅四、卅八、四十趟，女性從十三到十六歲依序為廿三、廿三、廿四、廿五趟，檢測成績門檻依各項目對照其常模PR廿五為標準。