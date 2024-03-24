縮短學用落差 瑞芳高工聯手業界、科大打造AI家電中心

新北市瑞芳高工攜手禾聯家電、宜鼎文教基金會及勤益科技大學、城市科技大學及龍華科技大學等大專院校，打造AI智慧家電產學中心。瑞芳高工校長潘泰伸說，學校結合禾聯家電產品、科大端技術，培養資電專業人才，結合國內外市場趨勢，縮短學用落差。

教育局指出，瑞芳高工禾聯產學人才培育中心日前啟用，由禾聯家電捐贈並支持技職學校推廣AI智慧，中心共分為三大主題，變頻空調、智能家庭和抑菌風扇，引進禾聯家電產品技術，透過情境展演與雙向互動，啟發學員智慧居家家電產品概念。

勤益科技大學教授王三輔說，透除了實作外，也將透過學術原理帶領學員技能、學術併進，打造最專業的培訓中心；瑞芳高工學校實習處主任陳克堅也說，展示中心內家電有電視、冷氣、電扇、掃地機器人，結合手機APP操控，比如年長者或行動不便之人，透過智能家電操作各種電器，而達到真正的提升生活品質，且學生在學習過後可對智慧物聯網應用、功能有了更深一層的認識，製作出基礎的智慧物聯網作品。