國際教育旅行／家長挺國際走讀 外界存認知價差

北市各校國際教育旅行價格從2萬多到逾10萬元不等，台北市國中學生家長會聯合會總會長張珮琦表示，國際教育旅行有助於增加孩子的國際視野，家長讓子女參加有2大原因，一是未來有出國留學規畫，二是希望孩子透過認識他國生活和文化，拓展國際視野與人生經驗。

家長張文川分享，他讀書時因為家庭經濟不允許無法出國，希望孩子可以參加國際交流、拓展國際觀。雖然赴澳洲2周費用不便宜，但確實激勵兒子學習語文，包含聽音樂、打電動都用原文，多益成績也達900多分。他也不諱言出國費用高，「想去的人多，能去的不多。」

張珮琦說，各校舉辦國際教育旅行行之有年且很熱門，但家長們不會勉強孩子參加，參加學生可能是喜愛日本或對當地學校感興趣，如果費用負擔得起就參加。若留在台灣升學者，這類參訪對於升學助益並不大，因為考試內容仍是國內課程為主。

張珮琦認為，家長不見得不願意付錢讓孩子去，可能是有安排補習、其他課程等，而無法報名參加。有些家長寒暑假會帶孩子出國，希望各界平常心看待，不要因為是學校舉辦而放大忽略該活動的美意，盼留給孩子一些空間，別造成參與活動同學的心理壓力。

張姓學生說，高一時曾參加學校的澳洲交流團，費用逾10萬元，透過參訪當地教學環境、認識外國學生，自己未來確實想出國讀書；其他沒去的同學得知他有參加是覺得很新奇，不會感到彼此有落差，而是更多交流在澳洲的經驗分享。

北市一名公立高中教師認為，以疫情前或過往的物價來看近年出國價格，就會產生「認知價差」，現在光去日本來回機票就要近2萬元，大眾用個人經驗過度解讀旅遊費用，一看到價格就否定，卻未正視大環境的物價飛漲。家長都知道這就是現在市場行情，出錢讓孩子參與不在少數，為的是讓他們有類似國際經驗。