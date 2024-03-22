嘉義興華中學與力宇教育攜手創新 AI LEAD365助力學測與繁星推薦雙豐收

嘉義市興華中學透過與力宇教育的合作，引進AI LEAD365教學平台，創新學習模式，使學生在本年度學測中取得優異成績，並在113年大學繁星推薦（第一階段）中蟬聯嘉義市私立中學第一名。

AI LEAD365平台的引進為學生提供了包含個性化學習計畫、即時反饋及專業指導在內的全方位學習支持。學生利用這一平台，不僅在學測中達成高分，更在繁星推薦中以優異的表現突出重圍，多名學生成功錄取，包含國立台灣大學、國立成功大學、國立政治大學等頂尖學府，特別是在醫學及工程學等競爭激烈的學系中表現亮眼。

繁星推薦榜單顯示，興華中學共有數十名學生通過繁星推薦進入理想的大學及學系。其中，醫學系、牙醫學系、資訊工程學系等高門檻學系，興華學子均有斬獲，充分展現了學校在學術及專業指導上的優勢。

校長表示：「興華中學一直致力於提供最優質的教育環境與資源，與力宇教育的合作更是我們教育創新的重要一步。AI LEAD365平台的成功應用不僅提升了學生的學習效率，也幫助他們在重要的考試中取得佳績。」

此外，AI LEAD365平台的「適性學習」、「即時診斷」以及「個性化輔導」功能，為每位學生量身打造學習方案，從而有效提高了學習成效。學生及家長對此表示高度肯定，認為平台極大地提升了學習動力和效率，是學生取得優異成績的重要因素之一。

嘉義市興華中學的這一成就，不僅是對學校教學質量的肯定，更是對未來教育科技應用的一次成功探索。興華中學將繼續與力宇教育合作，不斷創新教學方法，為學生提供更多元、高效的學習環境，培養出更多優秀人才，貢獻於社會。

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