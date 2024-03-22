小校人數不足 東榮跨班組隊接力 遭檢舉

嘉義縣東榮國中學生人數少，參加全縣國中大隊接力錦標賽複賽「跨班組隊」，遭第2名協同中學申訴，指東榮跨班組隊不合規定，恐無法參加全國賽。對此，縣府教育處回應，已函請體育署解釋競賽規則，待確認再公告，目前還未取消東榮參賽隊資格。

東榮學生在臉書社團「東石之美」發文，參加全縣國中大隊接力錦標賽全縣複賽，因人數不足跨班組隊，比賽成績3分37秒，協同中學成績3分46秒，賽後卻被協同檢舉跨班參賽不合規定，大會口頭取消東榮國中資格，導致無法參加6月台東縣的全國賽。

教育處長李美華說，派員到東榮國中了解，肯定學生表現優異，目前未公告成績，也未取消資格，因組隊方式有疑義涉及全國賽代表權，已函請體育署解釋，待體育署回覆確認再公告，一定秉持公正公平立場處理。

東榮國中校長陳冠伶表示，三年級只有2班學生，每班各18人，其中校內排名第1名班級，男生11人、女生7人，老師依照體育署比賽計畫說明「原則以班為單位，不得跨班參加；惟若班級男生或女生人數不足8人，可跨班組隊」，跨班組隊選出16人參賽，將等待教育部回覆。

恐無緣全國賽 喊不公

陳冠伶表示，老師認真帶學生練習，為大隊接力比賽製作課程特訓，學生努力練習、假日特訓，讓大家看到亮眼表現。學生說，因偏鄉學校班級人數比較少，2班加起來沒大校1班多，跨班組隊參賽，卻被剝奪參與全國賽，非常不公平。