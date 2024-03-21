富邦小馬盃少年籃球聯賽開打 12所國小共襄盛舉

為帶動淡水北海岸籃球運動風氣，也為學生帶來健康、強健的體魄，113年新北市淡水區第四屆「富邦小馬盃」少年籃球聯賽昨(20)日在淡水國民運動中心舉辦，參賽學校高達12所，地處偏鄉、體育運動資源匱乏的淡水北海岸地區，獲得體育資源的協助，平衡城鄉間運動資源分配的差距。

今年(113年)新北市淡水區第四屆「富邦小馬盃」少年籃球聯賽由富邦慈善基金會、新北市政府教育局、中華小馬少年籃球運動協會主辦，委由文化國小為承辦，淡海國小、淡水國民運動中心、真理大學運動管理學系協辦，比賽地點在淡水國民運動中心，比賽時間為3/20(三)、4/3(三)、4/10(三)、4/24(三)四週的週三下午1:30-5:00。參賽學校有育英國小、老梅國小、忠山國小、橫山國小、中泰國小、石門國小、興仁國小、文化國小、淡水國小、竹圍國小、三芝國小與新市國小，共12所學校。

文化國小校長蘇穎群表示，昨日的開幕活動，除了參賽學校到場共襄盛舉，為參賽的學生熱情加油，其中在地企業康舒科技除了贊助比賽活動外，康舒科技永續發展辦公室陳國隆永續長更親自到開幕現場來參與，並且擔任開球嘉賓，他表示對孩子們有益的活動，康舒科技都很願意贊助，養成良好的運動習慣，是成功關鍵之一。

小馬協會蔡弘昌理事長表示，感謝富邦慈善基金會對於淡水地區的關注，了解中華小馬少年籃球運動協會，在淡水地區對籃球運動的付出與深耕，主動接洽給予幫助，讓淡水區的師生對於籃球運動的推廣可以更有餘力，學生的獲益更多。

中華小馬少年籃球運動協會也在淡水區多間學校開設小馬籃球訓練營，以免費訓練為宗旨，招募對象三-四年級對籃球運動有興趣的學生，訓練課程著重在籃球基本動作的教授，也能養成其良好的運動習慣。

小馬籃球訓練營是由協會派遣志工擔任督導.甄選就近大學(真理大學)籃球校隊或體育相關學系學生為執行教練，每學期對表現優異學童，致贈獎品鼓勵學習，建立學童榮譽心。學生的參與度高，每年持續參與訓練營的比率很高，且召募對象不分男女、沒有性別限制，達到全民運動的目的。

小馬協會蔡弘昌理事長表示，舉辦籃球賽的目的，是希望透過比賽的方式提倡籃球運動風氣，使少年籃球運動推廣工作漸次深化於基層各國小，藉此培養學生有正當休閒活動，進而養成終身運動的良好習慣。