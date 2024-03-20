跟阿公阿嬤齊插秧 汐止北港國小學童當一日農夫
汐止區農會在汐萬路休閒中心，規劃了一畝水稻田，又到了春耕時節，昨(19)日也邀請了綠照班的長輩及北港國小學童，舉辦插秧體驗活動，和阿公阿嬤們一起插秧，小朋友說很有趣，尤其很喜歡腳踩在泥土裡的感覺。
汐止區農會推廣部主任黃輝錡表示，今天是北港國小跟農會綠照站學員一起插秧的體驗活動，因為汐止已經沒有水稻了，汐農保留了一畝水稻田，讓他們做一個體驗活動，現在學校也在推食農教育，所以，藉這個機會，從插秧到收割，做一系列整合性活動，讓孩子們從小就知道食農的由來、食農的重要性。
北港國小校長林素滿指出，北港國小四年級小朋友第一次來參與農會辦的種稻趣，讓孩子們能體驗一下以前的農村生活，也實際結合社會課程，做一個很棒的體驗活動。
又到了春耕時節，汐止區農會帶者長輩、小學生一起體驗當一日農夫，找來有經驗的農友教導，接著孩子們就拿著秧苗慢慢插，插完一整排再往後移，小朋友感覺新鮮有趣，而綠照班的學員說，讓自己回憶起小時候插秧的感覺，但是，意猶未盡，雖然，會有點腰酸背痛，但是能跟北港國小學生一起插秧很有趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言