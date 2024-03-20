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影／宜蘭綠博抗漲佛心票價 規劃「地球學院」16學系招生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠色博覽會即將登場，今年以「地球學院」為主題，設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇，縣府今宣布對外招生。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會即將登場，今年以「地球學院」為主題，設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇，縣府今宣布對外招生。記者戴永華／攝影

一年一度宜蘭綠色博覽會即將登場，今年以「地球學院」為主題，縣府設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇，並在今天宣布對外招生，綠博門票抗漲，平日票只要150元、假日票250元，就能暢遊70幾公頃且充滿寓教於樂的綠博園區。

宜蘭綠色博覽會以SDGs永續環保愛地球為主軸，近年來訂定不同的主題明確，繼2020永續樂園、2021希望城堡、2022夢幻島嶼、2023莎士登迷宮後，今年打造一座《地球學院 Earth Academy》，匯聚各領域關於永續，滿足當下、兼顧未來的倡議與實踐，讓親師生與遊客開心玩、愉快學。

今天學院「招生」宣傳，年度主題影片《地球方舟》首度曝光，強調經由Knowing「懂之」學習永續知識，進而Doing「動之」產生行動，最後Becoming成為一個更好的人、永續地球公民；資深音樂人謝文德今年以兒童的樂觀童心，創作一首帶著希望夢想的「It’s not too late 永遠不嫌晚」。

宜蘭綠博3月30日至5月12日地球學院共有16個展區學系，縣長林姿妙舉例「淨零系」閱讀了解地熱，「植旅系」以冰河孑遺到世界珍奇植物所串起的休閒農業永續旅遊，「葉行系」植物生命多樣性特展結合社大20餘年的知識精華，「竹林系」以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲連結生物多樣性保育議題，「海瓜子系」匯聚一群熱愛海洋的傻瓜與呆子，採用永續解方思維，以海為田，用友善養殖緩解過度捕撈及減少海廢。

在遊戲體驗設施部分，綠博以全新的迴旋，滑翔與跳躍概念，在學院物理遊樂場有飛天彈跳、人體陀螺儀、櫻花旋轉樹、花朵摩天輪等設施；勇氣闖關區則有彩虹滑道、天際纜車、叢林飛索等。

值得一提是，萬物齊漲的時代，辦了24年宜蘭綠色博覽會抗漲，維持縣民票100元、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，多次入園票300元。

另與國立傳統藝術中心及縣立蘭陽博物館販售雙園雙博套票，新北縣市周優惠4月22日~4月28日，持身分證件的新北市民可享有比照百元優惠。詳細購票資格與通路，請參閱綠博官網售票資訊。

宜蘭綠色博覽會的「竹林系」以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲，連結生物多樣性保育議題。圖／縣政府提供
宜蘭綠色博覽會的「竹林系」以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲，連結生物多樣性保育議題。圖／縣政府提供
宜蘭綠色博覽會的「竹林系」以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲，連結生物多樣性保育議題。圖／縣政府提供
宜蘭綠色博覽會的「竹林系」以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲，連結生物多樣性保育議題。圖／縣政府提供
縣府設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇等，活動3月30日登場，為期44天。圖／縣政府提供
縣府設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇等，活動3月30日登場，為期44天。圖／縣政府提供
宜蘭綠博的「竹林系」以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲，連結生物多樣性保育議題。圖／縣政府提供
宜蘭綠博的「竹林系」以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲，連結生物多樣性保育議題。圖／縣政府提供
宜蘭綠博地球學院中的「淨零系」，介紹大家了解地熱。圖／縣政府提供
宜蘭綠博地球學院中的「淨零系」，介紹大家了解地熱。圖／縣政府提供
宜蘭綠色博覽會即將登場，今年以「地球學院」為主題，設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇，縣府今宣布對外招生。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會即將登場，今年以「地球學院」為主題，設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇，縣府今宣布對外招生。記者戴永華／攝影
資深音樂人謝文德以兒童的樂觀童心，創作一首帶著希望夢想的「It’s not too late 永遠不嫌晚」。記者戴永華／攝影
資深音樂人謝文德以兒童的樂觀童心，創作一首帶著希望夢想的「It’s not too late 永遠不嫌晚」。記者戴永華／攝影

宜蘭 綠色博覽會

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