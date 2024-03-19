聽新聞
test
0:00 / 0:00

營業55年 建中合作社吹熄燈號

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
受到大環境影響，近年來合作社因生意不佳逐年關閉，其中有超過50年歷史的建中合作社，107學年就傳出經營不善，苦撐5年後，本學期末將歇業。圖／讀者提供
受到大環境影響，近年來合作社因生意不佳逐年關閉，其中有超過50年歷史的建中合作社，107學年就傳出經營不善，苦撐5年後，本學期末將歇業。圖／讀者提供

受物價上漲、禁用一次性餐具等因素影響，營業近55年的建中合作社宣告熄燈，校方指近年受各種因素影響導致財務危機，加上熱食部委外營運，成壓垮駱駝最後一根稻草，決定在學期結束後解散。教育局表示，近年大環境改變，合作社營運受限，對學生吸引力降低，有些因此關門。

建中合作社成立逾50年，早年設有第1、第2賣場、熱食部、早餐部、文具部、理髮部及影印部，但隨時間推移，理髮部在110學年度因員工退休關門，早餐及熱食部經整修後，改委外廠商經營，合作社生意也因此受到衝擊。

校方表示，因學校開放學生外食，合作社販賣的東西也有規定及限制，僅能夠賣麵包、微波食品等，再加上禁用一次性餐具後運作有困難，導致來客人數下滑，加上水電、人事成本的提高，合作社於上學期末開會後，考量收支無法平衡，社員大會通過營業到這個學期期末。

有學生表示，合作社因為在地下室，加上校內有早餐和熱食部，中午也有開放外食，去的人愈來愈少，不過合作社撤走後，影印部會一併裁撤，就會比較不方便，盼學校未來能提供其他列印資料的地方。

教育局體衛科長許巧華表示，目前北市國高中小合作社約還有63間，公立高中職有29間，以前買文具、制服不是那麼容易，但現在有各種管道，合作社需求不再那麼高。

教育局 早餐 餐具

延伸閱讀

桃園驚傳國中女生墜樓！網爆料疑校園霸凌 校方回應了

不敵大環境影響！營業逾50年 建中合作社學期結束後熄燈

南市教育局駁斥代理教師人才流失 以數據證明較北部縣市佳

明星高中減班...北市龍寶寶升國中大增2千人 家長憂未來會考壓力大

相關新聞

營業55年 建中合作社吹熄燈號

受物價上漲、禁用一次性餐具等因素影響，營業近55年的建中合作社宣告熄燈，校方指近年受各種因素影響導致財務危機，加上熱食部...

國中增班國小減班 學校兩樣情

少子化嚴重，台南市今年小一新生人減少約1000人，國小擔心會再減班，造成教師超額，而偏遠國小多數都是1班僅有個位數學生，...

成功高中創校百年首位女校長 中崙校長劉晶晶將接任

北市成功高中校長孫明峯申請退休，今天舉行校長遴選委員會，經過遴選由現任中崙高中校長劉晶晶轉任，將於113學年度生效。劉長...

兩樣情！小一新生少千人憂減班 國中新生卻增3千擔心教室不夠

少子化嚴重，台南市今年小一新生人減少約1千人，國小都擔心會再減班，造成教師超額，老師也很緊張；偏遠小校多數都是1班僅有個...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

特色學校搶手 不怕招不到人

學校因少子化普遍面臨減班危機，但有特色的學校還是不怕招不到學生。台南安平區的億載國小漁光分校位在環境優美漁光島，今年畢業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。