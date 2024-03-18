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結交國際學伴 基隆學童勇敢說英文
基隆市政府推動雙語教育政策，鼓勵國中小學生參與全國學生英文漫畫日記比賽，囊括9組團體獎和53名個人獎。市府也與MangaChat漫話日記平台合作，媒合基隆學生與國外學伴交換日記，養成學生使用英文習慣。基隆孩子在得知烏克蘭教室遭受戰火波及後，還製作祈福小物為學伴祈福。
基市府教育處表示，全市已有13所A級雙語領航學校，校校實施部分領域雙語教學。市府鼓勵全市國中小學參與2023年全國學生英文漫畫日記比賽，全台有來自25所中小學約600名學生報名，基隆市囊括9組團體獎和53名個人獎。
基市府也與MangaChat漫話日記平台合作，媒合7個國家、超過900名學生，讓海外教室與台灣教室學生利用MangaChat漫話日記、Fan.school兩個平台交換日記，鼓勵學生勇於用英文表達生活經驗。學生一開始膽怯生澀，後來氣氛愈來愈熱絡，展現自信說英文。
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