龍寶寶升國中 北市估增60班

今年國小畢業生是「龍寶寶」，估國中入學數將大幅增加，北市教育局規畫增班，預估最多增60班。教育局初步統計，今年約2.3萬國小畢業生比去年多2千人，除了公立國中規畫增班，今年報考私中人數也比去年增2、3倍，有家長擔心，去年建中、北一女減班，龍年孩子變多，若高中招生數減少，學生壓力恐更大。

中教科長黃喬偉表示，以國中一班最多30人，推算今年最多將增60班，還是會看各校報到卡數量、去年實際報到率、多餘教室空間等調整。因有些家長最後可能選擇讓小孩考私校或出國，實際增班數，要到5月底、6月初才能確定。

北市國小聯合會總會長吳政鴻表示，學校若增班必須增聘老師，但去年北市也發生「代理教師荒」，若班級數增加，學校找不到老師或用巡迴教師，都可能讓學生面臨老師不固定、影響學習品質，盼教育局須有完善配套，讓學校可預先準備。

至於今年明星私中報考人數也大增，包含東山、薇閣、延平等，報考人數都比往年多2、3倍。吳政鴻提到，龍年人數上升，孩子們競爭者變多，若高中端建中、北一女等校招生逐年減班，龍年孩子壓力會更大，甚至為讓孩子脫穎而出，已經有許多家長不惜報名補習班、報考私校。

對於因應龍年的增班規畫，黃喬偉強調，基本上額滿學校不會增班，若經教育局核定要增班，新學年會多出１至2班，學校也會根據增加班級數，以現有教師配額調配或請代課老師，通常不會因增班去聘正式老師，因未來新生數減少，班級必須調整，將影響校內的師生比。

教育局表示，預計4月19日就會公告額滿國中及改分發學校名單，改分發第一階段從5月24至29日，結果會在6月3日以簡訊通知，也可到「新生入學分發作業平台」查詢。