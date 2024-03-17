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4.8億 屏更新60校跑道
屏東近百所國中、小學操場跑道年久失修，有跑道隆起或長青苔，校方礙於經費只能修修補補，縣長周春米在立委任內向中央爭取專案修繕，投入4.8億，已有60所國中小完成更新。昨天她出席九如鄉後庄國小校慶運動會暨跑道啟用典禮時說，今年再有8校獲補助修繕，盼透過設施更新，為體育發展注入新活力。
周春米說，2020年看見縣內許多學校操場殘破、跑道破損十分難過，多次在立法院質詢教育部，但當時體育署年編2億元改善經費，全國待修操場卻高達千餘所，要等25年才改善得完，她要求專案補助，因為PU跑道脫皮、脆化、不能止滑，會影響學生運動安全。
周表示，學校跑道不只供師生運動、作校慶等活動使用，也能開放附近民眾運動，她的提案後來獲行政院重視，幫全國爭取到60億專案經費，屏東60校完成更新，今年還有8所要修。
有家長說，前幾年看到部分學校操場殘破不堪，跑道殘破，學生要好好跑完一圈操場都沒辦法，現在搭配老舊校園建築整建工程更新改善，煥然一新，有學校還規畫做直排輪跑道！
後庄國小舊紅土跑道使用頻繁，經縣府協助改為PU跑道，也一併改善操場排水設施，提供學生和社區居民舒適及安全的運動環境。
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