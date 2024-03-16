聽新聞
test
0:00 / 0:00

私中入學管道 北部獨鍾考招 中部改辦營隊

聯合報／ 記者李芯宋原彰余采瀅／連線報導

中部私立國中去年首度改採多元入學，在寒假期間舉辦冬令營作為考招的前哨戰。北部私中仍獨鍾考試招生，南部則幾乎一登記就錄取，像是台南較有名的港明高中，近年幾乎都是報名人數小於招生人數。

台中自去年起，全市十五所私中廢除紙筆入學考，全改採多元入學。衛道中學、曉明女中、明道中學等「衛曉明」三所私校為例，三校都分別舉辦圓夢營、小百合營和ＭＩＢ營，還會在營隊中給予學生分成績等第，被家長認為是入學時重要的採計標準。

明道中學透過冬令營及多元資料審查，去年有近四千人報名，今年提升至四千五百名學生。校方表示，今年報名人數較去年增加二成，錄取率也從去年百分之二十四降至百分之二十。

台中黃姓家長的孩子今年申請「衛曉明」三所私中。他表示，三個學校的冬令營內容其實都包含考試，其中曉明和明道會公布營隊成績，看到孩子拿到金、銀等第，才比較有把握上榜。

衛道中學教務主任彭大慶表示，參與圓夢營會特別加分，但成績會在申請入學結束後才發布。

至於學生申請入學階段要交哪些資料？曉明女中教務主任黃敬堯說，除了在校成績外，語文檢定等學力證明、各項競賽成果，以及當幹部、參加活動等特殊表現都是參採內容。

主任 台南 寒假

延伸閱讀

宜蘭頭城鎮立幼兒園推入學補助 最高可領1萬3000元

搶進私中窄門今年更難 家長嘆：比頂大還難考

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

學習歷程代做一套20萬元？ 潘文忠：查到取消入學資格

相關新聞

私中更搶手 全因龍年、課綱、割頸案

三月是各地私立國中的招生季，小六生要擠進私中窄門原本就不容易，許多私中今年報名狀況卻同步異常增加，以台北市為例，包括延平...

冷眼集／公立體制崩壞 將孩子推向私中

今年碰上龍年效應，加上社會事件使然，私立中學在少子化下迎來一波招生春天，然而在這想擠進私中窄門的一窩蜂現象下，卻也凸顯家...

北市某國中爆衝突事件！學生持美工刀追逐同學 校方證實當下已制止

北市某國中傳出昨天發生一起學生持美工刀追逐同學事件，校方今證實此事，兩名學生因作業引發口角，進而衍伸肢體衝突，其中一人持刀...

小六生忙補習…私中競爭「比頂大還難考」

私立國中每學期學費動輒四、五萬，甚至十幾萬元都有，仍讓不少家長趨之若鶩，今年甚至不少私中報名人數暴增。家長直言，考量念私...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

私中入學管道 北部獨鍾考招 中部改辦營隊

中部私立國中去年首度改採多元入學，在寒假期間舉辦冬令營作為考招的前哨戰。北部私中仍獨鍾考試招生，南部則幾乎一登記就錄取，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。