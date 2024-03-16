私中入學管道 北部獨鍾考招 中部改辦營隊

中部私立國中去年首度改採多元入學，在寒假期間舉辦冬令營作為考招的前哨戰。北部私中仍獨鍾考試招生，南部則幾乎一登記就錄取，像是台南較有名的港明高中，近年幾乎都是報名人數小於招生人數。

台中自去年起，全市十五所私中廢除紙筆入學考，全改採多元入學。衛道中學、曉明女中、明道中學等「衛曉明」三所私校為例，三校都分別舉辦圓夢營、小百合營和ＭＩＢ營，還會在營隊中給予學生分成績等第，被家長認為是入學時重要的採計標準。

明道中學透過冬令營及多元資料審查，去年有近四千人報名，今年提升至四千五百名學生。校方表示，今年報名人數較去年增加二成，錄取率也從去年百分之二十四降至百分之二十。

台中黃姓家長的孩子今年申請「衛曉明」三所私中。他表示，三個學校的冬令營內容其實都包含考試，其中曉明和明道會公布營隊成績，看到孩子拿到金、銀等第，才比較有把握上榜。

衛道中學教務主任彭大慶表示，參與圓夢營會特別加分，但成績會在申請入學結束後才發布。

至於學生申請入學階段要交哪些資料？曉明女中教務主任黃敬堯說，除了在校成績外，語文檢定等學力證明、各項競賽成果，以及當幹部、參加活動等特殊表現都是參採內容。