模仿摔貓？花蓮某高中學生慘了 縣府調查是否違動保法

花蓮一所高中學生日前到南區參加射箭比賽，入住玉里鎮某民宿，其中一人卻將民宿主人飼養的貓咪抱起，再重重摔下，影片上傳社群媒體，引起外界撻伐；校方今天出面表示，已經針對全校學生進行生命教育宣導，後續行政處分還在研議；花蓮縣政府動植物防疫所已接獲檢舉，將請當事人陳述意見，若違反動保法將依法裁處。

網路平台「爆料公社」今天有匿名者上傳影片爆料批評此事，影片中一名男學生抓起貓咪，頓了幾秒，突然往旁邊用力拋起，貓咪遭重重一甩後落地，迅速起身跑走，旁邊還有女生的尖銳笑聲。爆料網友稱，該校幾名學生去比賽，看到民宿養貓，就抓起民宿的貓拋向空中，還拿起手機錄影，有網友致電學校，校方說學生只是覺得好玩，模仿前陣子補教老師丟貓的實驗。

該校生輔組長今天出面表示，學生當時參加比賽，入住民宿幾天與貓咪都有互動玩耍，當天臨時起意，想拍把貓抱起來的照片，後續要放牠下去時，用不當的手段做放置的動作，導致出現讓外界覺得觀感不好的影片。

校方詢問學生，一開始是說好玩，後來表示在網路看到類似影片，才想試看看貓的彈力夠不夠，沒想到出於好奇所做的動作，有這麼大的效應，已請教練帶學生再到民宿跟老闆溝通，也針對全校學生做生命教育宣導，後續是否行政處分還在研議，希望找到對動物、對學生都比較妥適的處置方法。

縣府動植物防疫所長周黃得榮表示，依動物保護法第6條「任何人不得騷擾虐待傷害動物」，將請當事學生陳述意見以釐清案情，依影片來看，若涉及違反傷害動物，會依法裁處。

縣府教育處學管科長徐蔚文說，學校已加強管教和輔導，學生也了解這樣的行為是錯的並深刻反省。由於當事學生提及在網路看到類似影片，教育處會強化學校端就媒體內容如何辨別，會有什麼樣的效果，作後續宣導。