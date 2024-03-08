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拍立得迷注意！ 安迪沃荷罕見攝影作品 台師大看得到

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
《一拍即影：拍立得國際名家攝影大展》自2017年從美國出發，先前已巡迴加拿大、德國、奧地利、新加坡以及西班牙等國，展覽集結300餘件展品。圖／台師大提供
《一拍即影：拍立得國際名家攝影大展》自2017年從美國出發，先前已巡迴加拿大、德國、奧地利、新加坡以及西班牙等國，展覽集結300餘件展品。圖／台師大提供

拍立得迷注意！國立台灣師範大學主辦，並由美國攝影展基金會、麻省理工學院博物館共同策畫《一拍即影：拍立得國際名家攝影大展》，集結全球120位包括普普藝術大師安迪沃荷，以及知名攝影家安賽爾・亞當斯、蓋伊・伯丁等人，展覽首度來台展出大師拍立得攝影作品。

台師大於今日舉行開幕式，校長吳正己表示，師大美術館首次舉辦國際合作巡迴展，回應了自全面開館以來，致力於在地化與國際化的使命，希望持續帶動跨領域、跨族群與跨國際對話，透過藝術連結各領域，擴大文化影響力。

《一拍即影：拍立得國際名家攝影大展》自2017年從美國出發，先前已巡迴加拿大、德國、奧地利、新加坡以及西班牙等國，展覽集結300餘件展品，涵蓋超過120位藝術家利用拍立得相機所實驗與創作的200多件原作。

台師大指出，120位藝術家包括享譽國際如安迪沃荷（Andy Warhol）、安賽爾・亞當斯（Ansel Adams）、蓋伊・伯丁（Guy・Bourdin）、查克・克洛斯（Chuck Close）、芭芭拉・克蘭（Barbara Crane）、羅伯特・梅普爾索（Robert Mapplethorpe）、威廉・韋格曼（William Wegman）等鮮少公開展示過的作品。

台師大表示，除拍立得攝影作品外，也同時展示100多件相機、相機研發相關檔案文件、模型、底片與試拍片等物件，呈現寶麗來公司經典發明。

策展人威廉・尤因（William Ewing）表示，眾多攝影作品皆出自寶麗來公司1949年的「藝術家支持計劃」，計劃鼓勵藝術家利用拍立得相機和底片創作，並向寶麗來公司提供技術回饋，同時也典藏其作品。寶麗來公司為藝術家提供獨特的平台，使其能在科技支持下探索藝術表現方式，豐富了藝術創作內涵，也為企業帶來更廣闊的視野和更多創新機會。

本次展覽展期自3月9日至6月7日止，開放時間為每週二至六上午10:00至下午17:00，週日、週一、國定假日及連續假期休館。有關票價資訊與更多師大美術館消息，者至官網查詢（https://www.artmuse.ntnu.edu.tw/）。

《一拍即影：拍立得國際名家攝影大展》集結全球120位包括普普藝術大師安迪沃荷，以及知名攝影家安賽爾・亞當斯等人，展覽首度來台展出大師拍立得攝影作品。圖／台師大提供
《一拍即影：拍立得國際名家攝影大展》集結全球120位包括普普藝術大師安迪沃荷，以及知名攝影家安賽爾・亞當斯等人，展覽首度來台展出大師拍立得攝影作品。圖／台師大提供

台師大 藝術家

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