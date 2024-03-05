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青春期孩子想什麼？南一中科學班出書 透過閱讀書寫認識自我與世界

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中科學班2年19班學生透過閱讀與書寫自我對話，認識自己與世界，出版「16歲的對話練習課」。記者鄭惠仁／攝影
台南一中科學班2年19班學生透過閱讀與書寫自我對話，認識自己與世界，出版「16歲的對話練習課」。記者鄭惠仁／攝影

南一中科學班二年級學生透過閱讀與書寫，進行社會情緒學習（SEL），觸摸自我，探索內在，藉著與自己對話認識自己，認識世界，出版「16歲的對話練習課」。希望藉此書幫助家長了解青春期孩子在想什麼？也提供教師參考，幫助學生自我成長。

導師何俊昌指出，高中生壓力原本就大，科學班的學生要面對繁重的課程、大大小小的考試與競賽、自我的期許與社會的期待，以及升學準備、生涯規畫、理想追求等，壓力更大。於是科學班教學研究會教師社群參考社會情緒學習（SEL）的內涵，設計了「成長：與自己對話」、「試煉：與挑戰對話」、「修復：與他人對話」、「成全：與群體對話」等4堂課。每一課，都先透過文章的閱讀、教學活動的啟發，深入思考核心問題，體會文字運用的力量，最後再以書寫記錄對話的歷程和結果。

書寫成果獲得蔚藍文化出版社肯定並出版，希望與全國的學生一同交流自我對話、個人書寫的心得，也幫助家長們了解青春時期的孩子在想些什麼？有些什麼煩惱？可能需要怎樣的陪伴或溝通？更希望與全國教師一起研討如何設計閱讀和寫作課程，來協助學生進行社會情緒學習，幫助學生自我成長。

南一中校長廖財固表示，這是25名年輕人觸摸自我探索內在，藉著與自己對話認識自己。書中分享了許多成長經驗，例如寫到他們如何看待自身的「團隊病」，學習以適合自己的方法與他人合作；努力追求自己的興趣與所愛，從中發現生命的最大價值；還有同學寫到自己如何面對成績單上起起伏伏的數字，放下對輸贏的執念，重新找回對學習的熱愛；或是學習聽懂別人的話，也練習說話的藝術自己如何。

學生分享所學，林啟德認為，「把自己的情緒轉化為文字，是很有挑戰性又很好玩的事。」；陳嘉寶說：「能將自己的經驗及內心真實的想法分享給大家，讓我十分開心。」張弘霖則認為，「參與了這次的寫作出版，讓我明白透過努力練習，真的可以練出好的寫作。」

陳以勤在書中記錄自己練習寫作的甘苦談，並分享爸爸—醫師作家陳志金對他的提醒，「重要的是要能引起讀者的共鳴，要做到這點很簡單，就是寫出最真實的自己。」蔡依珊說，「回首過往，儘管過程跌跌撞撞，但真的成長了好多。」林家禾分享，「參與這次的寫作練習，最大的收穫是觀摹同學的作品。」

台南一中科學班主任陳立偉說，3月9日下午1點半將在該校小禮堂辦新書發表會，歡迎各界好朋友來參加。

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