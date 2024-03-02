台泥到校園招募氣候人才 平均起薪破5萬元

台泥今天參加台大校園徵才博覽會，啟動2024年氣候人才招募計畫， 一口氣釋出碳管理、ESG策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易和智能AI等10大職缺，其中新能源領域職缺平均起薪超過5萬元，智能AI領域年薪有機會破百萬。

為展現招募人才的企圖心，台泥企業團董事長張安平、總經理程耀輝都親臨博覽會現場，和即將進入職場的學子和轉職社會人面對面。張安平向有志投入氣候行動的青年世代招手，他強調，台泥不只是說，也一直付諸行動把產業做好，希望可以對全球氣候變遷出一分力，減少風險產生。他指出，台泥幾個事業體從建材到電池儲能等新能源都會持續投入低碳研發。

面對大陸水泥市場產能過剩，台泥已早先一步在2017年啟動綠色轉型，從水泥本業減碳，到跨足各種新能源領域，台泥最新發展聚焦在低碳建材、資源循環和綠色能源等3大主軸，如今已成為布局五大洲、共13國的國際化公司。

在校園徵才博覽會中，台泥以ChatGPT及Midjourney兩套AI生成器，產出台泥AI 001號員工諾亞(NOAH)，現場與張安平對話。AI員工詢問張安平Z世代求職者如何提升碳競爭力?張安平認為，「碳的知識會是年輕世代很大的競爭力，未來不理解碳，就好像在現今時代不懂得用電腦一樣。」「其實在任何場域和職場，碳都變成一個必要的能力，不懂碳，未來10年會被淘汰。該如何減碳，如何在有產生碳的情況下調整改變，讓全球氣候能夠穩定下來。這是對整個人類文明最重要的一件事情，當然也是對每一個產業最重要的事情。」

台泥副總經理兼人資長劉鳳萍時指出，台泥今年釋出超過300個職缺，當中極大占比的職缺是新能源領域人才，至於外界最關心的薪資，她表示台泥不落人後，新能源領域平均起薪超過5萬元，而智能AI領域職缺年薪有機會破百萬，今天台泥在台大徵才博覽會現場就有兩位畢業自台大機械、化工研究所，不到30歲即擔任主管職的台泥青年世代同仁。

為了育才並厚實台泥企業團的碳競爭力，並鼓勵員工自我精進加值，台泥自2023年起開辦碳學院，由公司把關推出接軌國際標準與框架的溫室氣體盤查、工程碳足跡人才培訓課程，今年度將接續開設產品碳足跡、範疇三盤查與碳管理專班，台泥碳學院讓同仁可以自由報名並利用上班時間學習，透過演練課程和跨事業體同仁交流激盪。另一方面，台泥也推行LINE平台上的TCC永續學習護照，協助同仁掌握最新永續新知、鼓勵參與永續行動提案競賽、DEI多元共融講座與挑戰永續健康生活，讓永續真正成為每位台泥人DNA。