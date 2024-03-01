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1個月零用錢僅500…16歲女高中生想賺錢 條件一出被嗆爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女高中生抱怨零用錢太少，上網詢問是否有輕鬆的打工機會。 圖／Ingimage
一名女高中生抱怨零用錢太少，上網詢問是否有輕鬆的打工機會。 圖／Ingimage

多數人學生時期沒有謀生能力，必須仰賴父母提供的零用金，支付娛樂花費。一名16歲的女高中生抱怨，她每月只有500元的零用錢，「想買什麼都沒辦法」，她好奇是否有方法增加零用錢，或是有輕鬆的工作，甚至還要有好看的制服。不少網友擔心她的心態錯誤，依照她的要求，恐怕只能靠非正規的管道才能賺錢。

一名網友在匿名3公社發文表示，她是一名16歲的女高中生，她的媽媽每月給她500元的零用錢，她抱怨，「想買什麼想做什麼都沒辦法」，她也說，一直很想買一個喜歡的包包，礙於零用錢太少只好作罷。

該網友詢問，是否有方法增加零用錢，她希望可以有輕鬆的工作，但希望是不要做苦力，也不要付出勞動的工作。

其他人則留言「我比較擔心網路上很多人想給妳很多500」、「餐飲業的工讀生啊」、「可能會誤入歧途的前奏」、「笑死，人家建議餐廳…嫌累，飲料店加油站嫌要穿制服，嫌這嫌那的」、「我覺得，服務業、旅遊業可能都不適合你，你應該趁年輕，好好充實自己，往包養業發展」。

有網友問「先說說妳會什麼如何？」，她回答「不知道，可以學啊」，對於其他人建議她至餐飲業打工，她又回覆「太累了」，還說「可以推薦不會太累，制服又好看的嗎？可以穿便服更好」。

另有網友認為，500元零用錢真的過少，留言「現在高中500的確有點少欸，想當初我高中時好像是1000都不夠花了」、「一個月500也太少了吧！我前夫一個月給4千，我就嫌太少了，我每個月也都會多匯4千左右，兒子一個月大概8千左右，才能多吃宵夜而已，要不然只能吃三餐而已，我女兒是下課還去薑母鴨打工」。

打工 餐飲業 高中生

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