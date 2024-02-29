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北市教育局媒合國、高中生 大手牽小手自主學習

中央社／ 台北29日電

推廣自主學習精神，台北市教育局試辦「大手牽小手」計畫，此學年度媒合12所國中及12所高中職，讓學長姐帶著學弟妹進行主題研究、文本撰寫，相互分享並成長。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，為強化學生自主學習能力，除推動國中小學生自己規劃寒暑假作業外，也從112學年度上學期開始建立國中自主學習專業社群，並在下學期整合高中啟動「大手牽小手一起自主學」計畫。

教育局說明，上學期的國中社群由12校組成，教育局補助學校邀請專家協作增能，引導各校發展校本課程；下學期再媒合12所高中職各與1所國中搭配，讓高中生每月至少一次陪伴國中生自主學習。

教育局指出，學生伴讀內容包含自然科學探究與實作、社會探究與實作、文本解讀、數位學習4大主題，例如景美高中學姊陪伴景美國中學妹閱讀並分享，或是北一女中學姊帶領仁愛國中學弟妹了解理論並進行實驗。

成功高中教務主任王義榮表示，高中學生在計畫中的角色為大學伴，可以用自己的經驗鼓勵國中小學伴、提供建議及引導，也會在協助小學伴找到解決方案的過程中得到正向回饋，共創自主學習氛圍。

小學生 教育局 自主學習

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