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高中醫學課 新北114學年開設

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北7校15位老師與國立陽明交通大學教授共備，設計18周醫學概論。圖／新北教育局提供
新北7校15位老師與國立陽明交通大學教授共備，設計18周醫學概論。圖／新北教育局提供

台灣醫學系長期是高中生、家長第一志願。新北教育局近年與大學合作，借重大學師資專才開設生醫科技、AI人工智慧等熱門課程，新北7校15位老師與國立陽明交通大學教授共備，設計18周醫學概論，預計114學年度上線高中數位教學平台，讓所有新北高中生都能選修。

新北教育局2021年起媒合高中與大學共創學習，111學年度起與陽交大學簽訂合作計畫，高中各校可為學生挑選線上課程，去年也與台灣聯合大學系統的清大、陽明交大、中央、政大等4校簽署MOU，開設AI人工智慧、生醫科技等課程，其中醫學相關科系一直是熱門課程，高中端較缺乏醫學相關專業、大學段則難掌握高中生學習狀態。

教育局中等教育科長吳佳珊說，為解決大學、高中端不足，今年首次讓兩邊師資一同共備，展開為期1年UHCOOL線上課程共備工作坊，產出18周嚴謹醫學概論線上課程，預計114學年度上線高中數位教學平台，各校老師能自行在平台選課，所有高中生均能受惠，教育局正進一步跟陽交大談線下課程，盼能讓學生到實驗室實作。

陽明交通大學高等教育開放資源研究中心主任張永佳說，過去正規醫學教育僅是少數大學生才有機會接觸，這次合作方案可為高中生提供更多學習資源和機會。新店高中教務主任、健護教師張惠芝說，對參與課程共備充滿期待，高中與大學攜手合作，有專業師資提供扎實的基礎知識，也能貼近學生學習需求。

教育局 新北 醫學

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