明星學區比拚第二彈！新北市公立小學熱門學區Top 10

離家近的好處？

《網路溫度計》2023年曾對於台北市的公立小學，進行網路聲量排名盤點10所討論度最高的學區房，選擇「對的學區」對於現代家長可能越見重要，會影響孩子的初級教育質量，也需要參考未來的學習路徑，例如是否顧及未來升學的國中學區。家長們亦從校園環境及風氣、雙語教學、校內設施等多方面進行考量，確保家裡的寶貝們能獲得最佳的學習體驗。

身為父母或準備成為新手爸媽的家長，買房會特別考慮學區房，期望透過優越的地理位置為孩子提供更多的教育資源和機會。不過，《房產溫度計》名家徐佳馨在《買一間會賺錢的房子》書中提醒，喜歡買在學區旁的家長，雖然孩子上學方便，請記得要評估下課喧鬧聲及廣播聲也會環繞你的生活。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查新北市兩百多間公立小學，網友討論度最高的十所小學學區。

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No.10 五華國小／三重

鄰近淡水河畔公園，是一所注重雙語、藝術教育以及落實多元鄉土教學的學校，不僅推廣藝術教育、美化校園，校園中豐富的生態讓學生能近距離了解自然界的生態循環，五華國小在永續的努力更獲得教育部的認可，成為綠色學校，網友分享「五華雙語學校，很重視學生教育」、「五華國小，校長跟老師都很積極辦學」。



五華國小臨近重陽重劃區，東森房屋研究中心資深研究員莊思敏指出，周圍生活機能成熟，聯外交通便利，未來還有環狀線北環段、銀新未來城等建設規劃，區域發展很有想像空間。目前五華國小周遭的房價普遍落在5字頭上下，未來若各大建設項目如期推進，區域房價仍有可觀的上升空間。

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No.9 思賢國小／新莊

靠近新莊的舊市區，附近人口密度相當高，居住需求也相對較多，目前思賢國小周遭以屋齡20年以上的中古屋交易佔最大宗，房價普遍落在3至4字頭上下。



思賢國小以豐富的學生社團活動和優質的探索學習環境著稱，學校提供17種不同類型的課後社團，參與學生約佔全體學生數30％。該校也相當重視特別教育，學校設有完善的教學設施，深受家長肯定；此外，學校逐步規劃永續校園，包括改建校舍和設置雨水回收系統，打造更佳學習氛圍。

網友表示「這邊有共融式遊具，還有廣大的籃球場、躲避球場和人工跑道，環境優美」、「所有的的建設與教學 還有環境，都顯示著嘗試跳脫傳統教育」。

image source: 新北市思賢國小粉絲團

No.8 新興國小／淡水

是新北市112學年度滿額學校之一，校區位於淡水舊市區，鄰近紅毛城，享有豐富的自然景觀和人文古蹟，樂屋網調研中心經理洪安怡表示，雖然距離捷運站稍遠，但區域內有不少小吃店，生活機能不錯，也有不少中古大樓可選擇，成為當地居民關注的焦點。



新興國小致力於連結家庭、學校與社區，透過環境教育和社區服務，培養學生對故鄉的認同與愛護；體育方面也不遺餘力，桌球隊、柔道角力隊、躲避球隊、田徑隊等校隊皆有亮眼的成績，校友分享「新興的老師很多很多元，而且各項課外活動都蠻發達的」、「新興好像蠻注重體育這一塊」、「新興運動有名的是桌球和柔道」。

image source: 新興國小桌球隊

No.7 中信國小／新莊

這間以導入雙語教育而聞名，一直是新莊區的明星滿額學校，該校位於新莊副都心的核心區域，周遭生活機能優良，鄰近機捷新莊副都心站、電影文化中心以及宏匯廣場等，房價普遍落在5至6字頭，頗受青睞。



值得關注的是學校為生命教育特色學校，以「快樂、關懷、創新、實踐」為宗旨，將學校打造成幸福友愛的溫馨校園，對於未來國中的選擇，也是網友挑選的重點之一，「之後要讀中平國中的話，要唸中信國小」，「越來越棒的滿額學校！校長老師都很優質」、「中午提供營養午餐，讓孩子吃飽飯再離校，對雙薪無後援家庭幫助很大」、「不過課後社團實在是太少」。

image source: 中信國小

No.6 碧華國小／三重

鄰近捷運三和國中站，擁有50多年的歷史，也是當地的額滿學校之一，樂屋網調研中心經理洪安怡分析，該區商家密集，美食多、聯外交通也方便，區域內還是有些工廠廠房，算是北市外環第一圈中，機能不差，房價也相對親民的地方。



在校園中落實永續的理念，致力於打造生態永續的校園之餘，碧華國小更著重於培養學生多元才能，平衡學習發展，透過各式活動擴展學生視野，其中音樂才藝班與學校翻新更是最常被網友提起的特點，「碧華整修後相隔n年再度成為滿額國小」、「硬體設備碧華較新穎」、「碧華老學校了，有各式各樣才藝社」、「有室內的籃球場和國際賽事水準的音樂廳，還設有音樂班」。

image source: 碧華國小打擊樂團

No.5 龍埔國小／三峽

鄰近台北大學北大特區，以雙語發展為目標，2023年4月成為全台第一所獲得Google Reference School國際認證的小學，教育局表示，獲得認證的學校代表其具備豐富的設施、優秀教師、卓越的管理團隊及強大的推廣力，該校也成為滿額學校的常客，房價大多落在2至3字頭，最近有新建案站上5字頭，拉抬學區周遭房價。



龍埔國小為新北市著名的綠建築學校，也是新北市低碳示範學校，強調與自然共融及能源循環再用，亦獲得綠建築九項指標黃金級候選證書肯定，網友表示「校門建築極具特色」、「學校真的很美，還以為來到公園」。

image source: 新北市三峽區龍埔國小

No.4 榮富國小／新莊

以捐款興校的慈善家周榮富命名的小學，臨近黃城公園與黃愚紀念圖書館，周圍商家林立，騎車只需4分鐘就能抵達機捷新莊副都心站，生活機能相當好，周圍房價多落在3字頭，一直以來都有相當高的討論度。



榮富國小的社團校隊包含管弦樂、童軍團、游泳隊、足球隊等，網友表示「榮富的課後社團很多」、「榮富社團真的超多元」，不過IEQ團隊發起人、臨床心理師李依親提醒，社團或才藝的安排並非「越多越好」，也不是「越厲害越好」；安排太多或期待過高，反而失去探索的意義，甚至可能讓孩子原本的喜歡變了調。

image source: 榮富國小

No.3 昌隆國小／新莊

位於上新莊區，這一區域擁有發展成熟的生活機能、便捷的交通、教育資源豐富，與台北市及新北市的精華區相比，這裡的房價更加親民，最近幾年成為許多首次購房者和換屋者的青睞之地，吸引許多家中已有適齡學童的家長們，或是有育兒計劃的新婚夫妻。莊思敏指出，昌隆國小緊鄰頭前重劃區、新莊副都心兩大重點建設，周圍中古屋房價普遍都在4至5字頭，預售案可以達到6至7字頭的行情。



昌隆國小運用善用社區資源發展學校特色，推動「學校社區化，社區學校化」的理念，共同促進學生和社區的發展，此外也積極在整頓校內環境，網友表示「過了15年換了歷任校長，現在的昌隆整修了很多有在進步」、「這是一個重視德育品學兼優的一個學校」。

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No.2 昌平國小／新莊

昌平國小教學注重閱讀、雙語、數學和科學，還有超過20個多元學習社團、生態農場、國際英語村等，臨床心理師李依親認為，小學階段是探索「興趣」的重要時期，孩子若能接觸到多元的活動類型，並在家長開放接納的引導下，認識自己真實的偏好與感受，這個歷程對於未來職涯選擇，會是很好的基礎參考。



網友分享「校園寬敞、教師認真教學、社團活動豐富」、「昌平的活動很多，也比較重視英文」、「我還蠻喜歡昌平城堡式建築，校地開闊，校園內還有農場」、「充滿回憶的小學，老師和校長都很溫馨」。

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No.1 頭前國小／新莊

位於頭前重劃區和頂崁工業區交界處，周遭靠近頭前重劃區一帶的房價普遍可以達到5字頭上下的行情，個別新建案甚至在6字頭以上，對於附近房價的差異，莊思敏解釋，靠近化成路、頂崁工業區一帶的住宅，因受工業區影響，房價普遍才會只有3字頭上下。



頭前國小是一所擁有60年歷史的老學校，學校持續進行硬體設施的改善工程，包括重新裝修室內桌球活動空間及購置觸控式螢幕外，並斥資552萬元整修校內圖書館，希望能豐富學習資源，不斷優化學習環境，網友認為「歷史悠久，很不錯！是一所好學校」、「頭前有大操場、班級數不多覺得好」。

image source: 頭前國小

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月22日至2024年02月21日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『新北熱門小學學區』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統