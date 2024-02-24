新北升級校安 編5000萬元改善設備

新北校園割頸案引發外界關注，為升級校安防護，教育局在硬體面編列5000萬元經費，改善校安設施設備，軟體面則強化三層校園安全防護網，讓學校與轄區警政單位有更緊密、即時合作互動，全方位強化校園安全。

教育局昨與新北地方法院等單位，於樹林高中舉辦友善校園周宣導，副市長劉和然表示，新北市為了全面提升校園安全，已請各級學校依照教育部2月6日頒布的輔導管教辦法，於今年2月底前在校務會議討論訂定各校輔導管教辦法。

同時，將加強與司法機關的跨網絡合作，接住每一個孩子，審慎評估每位非行少年需求，擬定完整輔導計畫，以社區化輔導少年的概念，幫助少年能藉由不同場域的中介輔導措施，逐步導正其偏差行為。

新北地方法院主任調查保護官許日誠表示，針對觸法學生，學校都會召開個案輔導會議提供學生必要的輔導資源，透過少年調查官、保護官跟學校的緊密合作，共同研擬計畫，讓學校跟司法體系能夠共同約束、規範學生的行為，引導學生正向發展，有效改善偏差行為。

樹林高中學務主任陳天宏認為，這次修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，加入了強化家長親職功能不彰的後續因應措施，假設家長採取放任、忽略態度，不願負起管教責任，學校可以主動向社政機關請求協助，讓社政單位一起來要求管教學生功能不彰的家長，讓學生能獲得更完善的輔導照護。