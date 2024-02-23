Garmin創辦人捐台大2千萬美元 創22名講座教授促攬才

國立台灣大學今天表示，衛星導航 (GPS) 與智慧穿戴品牌Garmin董事長暨創辦人高民環，為促進母校台大留才、攬才，透過其成立的美國高氏家族基金會 （Kao Family Foundation） 捐贈台大2000萬美元成立國立台灣大學「Garmin 講座教授暨學者獎金基金」及「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金｣，將用來協助電機資訊學院、工學院招募和獎勵優秀教師，提升學術聲望。

台大指出，獲聘為Garmin講座教授和學者總計22名，每年可獲得3萬美元獎勵金，一任聘期為3年，得續聘一次。另外，總捐贈金額中的625萬美元將用於設立「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金」，支付興建「Garmin 教師宿舍」及相關裝修或維護費用。

台大校長陳文章表示，高民環日前主動透過亞洲研發工程副總經理、同為台大校友廖志偉聯繫學校，希望於台大百歲校慶前夕盡一份心力。

陳文章說，高民環了解學校有留才、攬才需求，除了以講座及基金鼓勵教師外，特別提出要有完整的配套才能達到目標，因此提高捐款金額，指定用於支付興建及裝修教師宿舍，讓整體留才、攬才方案更為完善。

高民環1971年自台大電機系畢業，服役2年後赴美深造，並於1977年獲得美國田納西大學電機博士學位。1989年時與Gary Burrell創立Garmin，以航空、航海衛星導航與通訊核心技術起家，逐步擴展事業領域到車用、戶外運動與運動健身等領域，員工全球已超過2萬人。

高民環表示，除了獎勵現有的傑出教師外，也盼為台大延攬海內外頂尖新血，師資是大學的核心競爭力，薪資競爭力更是一大關鍵，希望成為台大追求卓越、加速前進的推力，故以永續孳息方式設立22名Garmin講座和學者，並以提供嶄新、地點優越的宿舍做為攬才完整配套方案。