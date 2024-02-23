快訊

蘇花路廊無名屍案5嫌收押！陣頭男被打死…同夥運屍回鄉卻棄路邊

4生肖下周好運爆棚！屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

跟著台積電一起飛…含「積」量最多15檔ETF曝光！ 專家：0050佔比過半

Garmin創辦人捐台大2千萬美元 創22名講座教授促攬才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大表示，衛星導航 (GPS) 與智慧穿戴品牌Garmin董事長暨創辦人高民環，透過其成立的美國高氏家族基金會 （Kao Family Foundation） 捐贈台大2000萬美元。記者楊德宜／攝影
台大表示，衛星導航 (GPS) 與智慧穿戴品牌Garmin董事長暨創辦人高民環，透過其成立的美國高氏家族基金會 （Kao Family Foundation） 捐贈台大2000萬美元。記者楊德宜／攝影

國立台灣大學今天表示，衛星導航 (GPS) 與智慧穿戴品牌Garmin董事長暨創辦人高民環，為促進母校台大留才、攬才，透過其成立的美國高氏家族基金會 （Kao Family Foundation） 捐贈台大2000萬美元成立國立台灣大學「Garmin 講座教授暨學者獎金基金」及「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金｣，將用來協助電機資訊學院、工學院招募和獎勵優秀教師，提升學術聲望。

台大指出，獲聘為Garmin講座教授和學者總計22名，每年可獲得3萬美元獎勵金，一任聘期為3年，得續聘一次。另外，總捐贈金額中的625萬美元將用於設立「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金」，支付興建「Garmin 教師宿舍」及相關裝修或維護費用。

台大校長陳文章表示，高民環日前主動透過亞洲研發工程副總經理、同為台大校友廖志偉聯繫學校，希望於台大百歲校慶前夕盡一份心力。

陳文章說，高民環了解學校有留才、攬才需求，除了以講座及基金鼓勵教師外，特別提出要有完整的配套才能達到目標，因此提高捐款金額，指定用於支付興建及裝修教師宿舍，讓整體留才、攬才方案更為完善。

高民環1971年自台大電機系畢業，服役2年後赴美深造，並於1977年獲得美國田納西大學電機博士學位。1989年時與Gary Burrell創立Garmin，以航空、航海衛星導航與通訊核心技術起家，逐步擴展事業領域到車用、戶外運動與運動健身等領域，員工全球已超過2萬人。

高民環表示，除了獎勵現有的傑出教師外，也盼為台大延攬海內外頂尖新血，師資是大學的核心競爭力，薪資競爭力更是一大關鍵，希望成為台大追求卓越、加速前進的推力，故以永續孳息方式設立22名Garmin講座和學者，並以提供嶄新、地點優越的宿舍做為攬才完整配套方案。

台大將設立審議委員會，並由副校長擔任審議委員會主席，審議及推薦獲獎者。未來每年將舉辦公開頒獎典禮，表彰獲頒Garmin講座教授和Garmin學者的受獎者。 

Garmin捐贈台大2000萬美元成立講座基金，總金額中的625萬美元將用於設立支付「Garmin 教師宿舍」興建、裝修或維護費用，圖為台大興建中的基地六教師宿舍開工照，將受益於該筆善款。圖／台大提供
Garmin捐贈台大2000萬美元成立講座基金，總金額中的625萬美元將用於設立支付「Garmin 教師宿舍」興建、裝修或維護費用，圖為台大興建中的基地六教師宿舍開工照，將受益於該筆善款。圖／台大提供

台大 宿舍 教師

延伸閱讀

台大化學實驗室火災 北市環局毒災應變量測空氣正常

台大實驗室清晨不明原因起火 校方：無人受傷 已校安通報

臺大PM碩士在職學位學程2/23-3/12受理報名，今年是您加入臺大、登上事業巔峰的起點！

台大新春團拜 3名前校長發聲：籲新政府落實高教承諾

相關新聞

台體大出租教室今開標 70位學生齊聚抗議喊「還我教室」

國立台灣體育大學收回運動實習中心3樓的舞蹈系實習教室出租給廠商，改以體育館兩間舊教室供舞蹈系學生使用，引發學生不滿，認為...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

Garmin創辦人捐台大2千萬美元 創22名講座教授促攬才

國立台灣大學今天表示，衛星導航 (GPS) 與智慧穿戴品牌Garmin董事長暨創辦人高民環，為促進母校台大留才、攬才，透...

校園流浪犬攻擊事件頻傳 台大等學生會籲檢討TNvR措施

去年國立台灣大學研究團隊於校內野放白鼻心，未料卻遭流浪犬咬死，近期數間大學也傳出校內流浪犬，不時攻擊師生等事件。數個大學...

英語學習有黃金期？ 專家：選不選雙語幼兒園該考慮多重因素

不少家長望子成龍、望女成鳳，希望孩子的英語力可以贏在起跑點。因此提供英語學習的雙語幼兒園一直很受家長的青睞，是否有外籍老師、怎麼教英語，更是不少家長關心的點。雖然有人認為提早接觸外語比較好，但也有人認為幼兒園就接觸英語太早，到底學習語言有沒有黃金時期？有學者研究指出，越早接觸一個語言，確實越容易學習，但大腦神經元連結的可塑性是一輩子的，所以家長也不需太焦慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。