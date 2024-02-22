快訊

獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美語補習班老闆舊文悄刪網炸鍋 體罰+歧視言論遭挖：兒子撒嬌太gay

聯合新聞網／ 綜合報導
美語補習班負責人經常發文分享自身育兒日記，一篇談及女兒討厭學校制服及撒嬌的故事，卻有體罰及性別歧視意味，再次掀起討論。示意圖／Ingimage
美語補習班負責人經常發文分享自身育兒日記，一篇談及女兒討厭學校制服及撒嬌的故事，卻有體罰及性別歧視意味，再次掀起討論。示意圖／Ingimage

北市一對國小兄妹早上5點50分起床開啟一天的學習，直到晚上11點仍在讀英文，緊湊的日程被美語補習班分享，貼文隨即引發熱議，不少網友直呼宛如「魔鬼行程」。實際上，該補習班負責人經常發文分享自身育兒日記，然而一篇談及女兒討厭學校制服及撒嬌的故事，卻有體罰及性別歧視意味，再次掀起討論，目前粉專也已不見這篇貼文。

知名粉專「德州媽媽沒有崩潰」截圖分享，該美語補習班負責人2023年5月曾在粉絲專頁發表一篇貼文，指出女兒幾個月前很討厭學校制服，因此有了將制服藏起來的行為，然而她說謊的後果就是去「meet her friend：the 衣架（見她的好友：衣架）」；2022年更曾有網友留言「（女兒）大一點會打電話到113（全國保護專線）」，該負責人則回覆「我知道離警察抵達大概要10分鐘，這10分鐘內已經有人會被打得很慘了」。

談及一次接送女兒上學，該美語補習班負責人陪她走到校門口時，女兒忽然用娃娃音和他撒嬌，他也開心地用抱抱回應女兒，並說弟弟從來不撒嬌，甚至不給親親，讓女兒好奇問道「為什麼？」。對此，該負責人則教導女兒，因為弟弟是小男孩，小男孩不撒嬌的，「It's too gay（這樣太gay）」，更指出男女有別，小男孩需要剛毅、強壯，長大才能成為男人戰鬥；女孩則需和善有禮，穿著漂亮的洋裝、保持美麗。

貼文一出，網友們紛紛留言，「現在還有人在用衣架打小孩⋯嘆為觀止」、「每個人都需要nice and polite好嗎～跟性別無關」、「我還以為衣架是最驚人的部分！看到後面嚇壞了啊」、「是不是刪文了！竟然滑不到這篇！」、「男孩撒嬌就是gay？我家弟弟10歲了，依然每天抱啊親啊對著我撒嬌，我超喜歡」、「這種人怎麼有臉在那邊大放厥詞談論教育？」、「現在是2024年沒錯吧⋯」。

性別歧視 育兒 補習

相關新聞

美語補習班老闆舊文悄刪網炸鍋 體罰+歧視言論遭挖：兒子撒嬌太gay

北市一對國小兄妹早上5點50分起床開啟一天的學習，直到晚上11點仍在讀英文，緊湊的日程被美語補習班分享，貼文隨即引發熱議...

國小兄妹一早寫「公文」？解開公文數學教育之謎：強調自學和因人而異

台北市一對小學兄妹的學習和作息表引起網路炸鍋。有人好奇，補習班公布兄妹的作息表提及，清晨5點50分至7點10分、不分假日皆是寫「公文」的時刻，其中的「公文」到底是什麼？

兒在補習班玩iPhone14被沒收隔日想取遭拒 家長跳腳求評理

一名網友在臉書「匿名公社」中氣憤表示，兒子因為在補習班玩手機，被老師發現後沒收，隔日兒子想取回手機被老師拒絕，因為基於補習班的規定，被發現玩手機沒收後得扣留手機一週才能歸還，讓原PO大呼不公，並稱補習班已違法

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

國小兄妹日睡6小時讓全民成鍵盤教養專家 卻忘了更重要的事

台北市一對國小兄妹檔因學業、才藝表現傑出，被所屬補習班在臉書上發文宣傳。未料這對小兄妹因每天一早學習到深夜，只睡6.5小時而受到關注，貼文被廣發擴散，不只醫生、心理師、大學教授、律師都發文評論，連教育部長潘文忠也被媒體堵訪發言，還有熱心網友舉報兒虐，北市府要介入調查。 一夕之間，全民都是教養專家，大家爭相或跟風評頭論足，給予各式批評指教，被形容是「虎媽」的小兄妹母親還得對外解釋自家教養方式，成了另個值得觀察的社會現象。...

吹起科技教育風 竹北市公所首編2百萬推機器人移動教室

今年竹北燈會以科技風堪稱全國最獨特，不僅如此，推廣科技教育是竹北市長鄭朝方的政策之一，今年首度編列200萬元，將從西區的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。