美語補習班老闆舊文悄刪網炸鍋 體罰+歧視言論遭挖：兒子撒嬌太gay

北市一對國小兄妹早上5點50分起床開啟一天的學習，直到晚上11點仍在讀英文，緊湊的日程被美語補習班分享，貼文隨即引發熱議，不少網友直呼宛如「魔鬼行程」。實際上，該補習班負責人經常發文分享自身育兒日記，然而一篇談及女兒討厭學校制服及撒嬌的故事，卻有體罰及性別歧視意味，再次掀起討論，目前粉專也已不見這篇貼文。

知名粉專「德州媽媽沒有崩潰」截圖分享，該美語補習班負責人2023年5月曾在粉絲專頁發表一篇貼文，指出女兒幾個月前很討厭學校制服，因此有了將制服藏起來的行為，然而她說謊的後果就是去「meet her friend：the 衣架（見她的好友：衣架）」；2022年更曾有網友留言「（女兒）大一點會打電話到113（全國保護專線）」，該負責人則回覆「我知道離警察抵達大概要10分鐘，這10分鐘內已經有人會被打得很慘了」。

談及一次接送女兒上學，該美語補習班負責人陪她走到校門口時，女兒忽然用娃娃音和他撒嬌，他也開心地用抱抱回應女兒，並說弟弟從來不撒嬌，甚至不給親親，讓女兒好奇問道「為什麼？」。對此，該負責人則教導女兒，因為弟弟是小男孩，小男孩不撒嬌的，「It's too gay（這樣太gay）」，更指出男女有別，小男孩需要剛毅、強壯，長大才能成為男人戰鬥；女孩則需和善有禮，穿著漂亮的洋裝、保持美麗。

貼文一出，網友們紛紛留言，「現在還有人在用衣架打小孩⋯嘆為觀止」、「每個人都需要nice and polite好嗎～跟性別無關」、「我還以為衣架是最驚人的部分！看到後面嚇壞了啊」、「是不是刪文了！竟然滑不到這篇！」、「男孩撒嬌就是gay？我家弟弟10歲了，依然每天抱啊親啊對著我撒嬌，我超喜歡」、「這種人怎麼有臉在那邊大放厥詞談論教育？」、「現在是2024年沒錯吧⋯」。