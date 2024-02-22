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吹起科技教育風 竹北市公所首編2百萬推機器人移動教室

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
2023年竹北一群孩子到美國參加機器人比賽，在20多個國家、300多支參賽隊伍中，拿下4項世界第一。圖／市公所提供
2023年竹北一群孩子到美國參加機器人比賽，在20多個國家、300多支參賽隊伍中，拿下4項世界第一。圖／市公所提供

今年竹北燈會以科技風堪稱全國最獨特，不僅如此，推廣科技教育是竹北市鄭朝方的政策之一，今年首度編列200萬元，將從西區的國中小開始實施，下半年度將辦理「機器人移動教室」及「AI科技體驗研習營」，展現竹北科技平權、跨域共創的城市能量。

鄭朝方表示，竹北因為地緣鄰近科學園區，又有三座科技園區在境內，近期還有聯發科、緯創資通進駐設廠，可以說科技是這座城市的DNA，因此科技教育養成應從小開始。公所特別編列200萬元預算推廣扎根，將於下半年從竹北國小、新社國小、豐田國小、麻園國小、新港國小、鳳岡國小、竹北國中、鳳岡國中西區8所國中小先行辦理，視成果擴大至城區學校。

內容包含機器人移動教室，以胖卡車的可愛造型開進校園，載裝大型展演機器人、小舞獅機器人、三太子機器人等多元樣式，並藉由車體螢幕進行科技教育宣導；AI科技體驗研習營，有機器手臂概論與原理、感測器應用控制、AI視覺開發環境介紹與安裝等，透過有趣的教學課程設計讓學生認識科技的奧妙。

鄭朝方表示，推動藝文平權，舊城區6所國中小、東區12所國中小，其中包含即將於9月招生的文興國中，也都陸續展開科技教育快閃活動，期望培育出AI小尖兵，另外各校也安排有種子教師持續深根。著眼未來，讓科技教育普及化，也讓年輕世代更能快速與AI智慧世界無縫接軌。

竹北市公所檢視補助國民中小學工程要點，此於民國106年修訂，距今已有7年之久，由於萬物皆漲，無法讓學校的修繕做到完善，因此特將補助條款提高至50萬元，昨天召開竹北各國中小工程要點修正說明會，讓學校以保障學童權益為優先考量，積極申請校舍及設施等工程補助，學生們有安全舒適的求學環境。

北市 教室 鄭朝方

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