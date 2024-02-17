汐止北峰國小全校師生齊路跑 為百年校慶暖身

汐止區的北峰國小即將迎來百周年校慶，校方辦理校慶系列活動，特別在今(17)日早上辦理基隆河路跑和健走活動，全校1到6年級的學生以及老師們都全部一起參加，除了透過路跑訓練體能，也推廣環保愛地球的觀念。

路跑活動在校長鳴笛後，全校師生正式起跑，不但高年級生跑得起勁，低年級生也十分開心，跑得累了就慢慢走，大家沿著美麗的基隆河岸邊跑邊欣賞美景，十分愜意，高年級生預定路跑的終點在原住民公園，來回全長約6公里，但也有許多低年級生跟著老師一起跑到了終點，展現十足的耐力。

北峰國小校長劉國華表示，因為學校鄰近基隆河，多年以來跟基隆河都有很密切的關係，許多校友在這邊也有很美好的回憶，所以選在基隆河辦理路跑活動。

這次路跑是結合北峰國小百周年校慶的系列活動，校慶日期是5月18日，希望北峰國小的校友和鄉親們當天都能回來學校一起同樂，歡慶北峰國小建校百周年。