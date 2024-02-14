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體育老師入中介學校 溫情相伴學生十年不輟

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
苗栗建國國中慈輝分校主任劉秀慧從體育老師轉入中介學校，一待就是十年，奉獻其青春。圖／劉秀慧提供
苗栗建國國中慈輝分校主任劉秀慧從體育老師轉入中介學校，一待就是十年，奉獻其青春。圖／劉秀慧提供

校園割喉事件，再度引發外界對於高關懷學生的關注。苗栗建國國中慈輝分校主任劉秀慧用愛澆灌一群原本可能輟學的中學生。只是一切並不容易，工作高壓、廿四小時備戰，曾讓她有放棄的念頭，但熱情動力以及學校的支持，讓她願意持續不輟，去年獲得師鐸獎的她，今年邁入中介教育第十年，繼續用溫情陪伴孩子，盼他們有幸福人生。

從事教育生涯近30年，劉秀慧原本是一位體育老師。相較其他學科，藝能科老師較沒有升學壓力，而且上下班時間也能很固定，劉秀慧原本想著就穩穩當當地、快快樂樂地當個體育老師就好，沒想到竟然陰錯陽差踏入中介教育，進入慈輝分校擔任分校主任。

慈輝分校是一所中介學校，學生主要是一群身世特殊的孩子，周一到周五住校，早上起床梳洗以後，下到一樓就是教室，開始上課，六日才返家。老師與學生平日的生活非常密切。

這群中學生來自各地，慈輝班的老師就像貼身褓母，老師與學生平日的生活非常密切。劉秀慧每日照顧這群極為弱勢又超有故事的孩子，時常要忙到晚上八點半以後，晚上再由輔導員接手，隔天一大早又忙碌不已，如此日復一年。

劉秀慧記得剛到學校，每次四點多下班，就會接到學校電話，「學生打架了啦！」、「學生跑掉了啦！」、「學生生病，要緊急送醫了啦！」劉秀慧那時都會抓狂：「怎麼有那麼多的事件？都沒辦法做自己的事！」

加上頭一年是菜鳥，行政經驗不足，碰到學生出狀況就如驚弓之鳥。她曾有過洗頭、洗澡到一半，馬上換衣服衝出去找人，騎摩托車巷弄圍堵，指揮役男到方圓百里搜人等等，搞得大家都雞飛狗跳，現在回想起來，自己都覺得好笑。

回首這幾年來的心路歷程，劉秀慧談起這群孩子，心態已經完全轉變，對工作甘之如飴。如果遇到對中介學校不理解的人，她都會費盡唇舌解釋：「他們不是壞孩子。」如果給予他們同等的關愛與照顧，也能表現非常好。

「我總是告訴孩子們只要做好三件事：好好吃飯，吃到飽，吃到撐也沒關係；第二是好好睡覺，第三是好好學習。」劉秀慧不要求孩子多有成就，只要人生是幸福的就好。

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