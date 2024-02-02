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2024 IEYI世界青少年發明展 700項好點子同場競技

聯合報／ 教育事業部
新北市南山中學獲得「2024 IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」團體精神獎。圖╱教育事業部
新北市南山中學獲得「2024 IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」團體精神獎。圖╱教育事業部

「2024 IEYI（International Exhibition for Young Inventors） 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」日前在台師大體育館進行。兩天共展出700件作品，吸引2500多位參賽者同場ＰＫ。參賽隊伍先經過各縣市賽與書面初審審核後，再進行實體作品複審，並選出今年8月世界賽的台灣代表隊選手。

IEYI今年邁入第20屆，台灣選拔賽由台師大工業教育學系洪榮昭教授主持，台北市政府教育局指導，師範大學承辦。競賽有發明及繪圖兩組，發明組分國小、國中、高中職組，繪圖組則以14 歲以上、13 歲以下分組。

評審是以「創意性」、「市場效益性」、「操作行動性」三項進行複賽評分。競賽類別包含「災害應變」、「運動育樂」、「農糧技術」、「綠能科技」、「安全健康」、「社會照顧」、「教育」、「高齡照護」、「便利生活」、「未來科技世界繪圖」10項，每項皆與生活相關，培養學生面對未來挑戰，應具備的知識、能力和態度。

因應極端氣候，嘉義市隊伍「遇水則發-觸發型防水門」、台中市隊伍「自動清潔戶外防堵落水頭」獲災害應變類金獎。結合科技應用的發明有花蓮縣「Smartbin 智能提醒垃圾桶」、宜蘭縣「AI結帳系統」、「智能環保節能晾衣架」以及高雄市「智能公車預約通」等也得金獎。新北市南山中學、雲林縣揚子中學獲得團體精神獎。

到場觀賽的前教育部長吳清基指出，國家競爭力來自人才的培育，開發智慧、提倡創意創新正是人才培育的根本。他鼓勵學生把握3H精神：用頭腦創思（HEAD）、用手打造（HAND）、用心投入（HEART），開創成功的未來。

「2024年IEYI世界青少年發明展」今年8月在台灣舉辦，預計將有泰國、澳洲、韓國、俄羅斯、日本、印尼、新加坡、澳門等10多個國家的選手參加。

嘉義市隊伍「遇水則發-觸發型防水門」獲災害應變類金獎。圖╱教育事業部
嘉義市隊伍「遇水則發-觸發型防水門」獲災害應變類金獎。圖╱教育事業部
宜蘭縣隊伍「AI結帳系統」獲便利生活類金獎。圖╱教育事業部
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