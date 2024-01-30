一半考題撞題 成功高中：更改計分

台北市成功高中高一地理科期末考，有一半題目竟與去年考題相似，引發學生質疑。校方坦言，命題老師出題有疏失，會有相關處置，考卷共50題剔除25題相似題型後，剩下題目命題範圍平均，改用剩下25題計分，由於考完當天就接獲反映，不影響任課老師總成績評分。

校方表示，學校各科考古題管理方式不同，地理科考前不會提供學生考古題，命題老師也認為學生不會去搜集歷年考題，才會疏忽採用部分去年考題，但學生18日早上考完後，當天下午就向校方提出疑慮，校方也緊急舉行會議，發現確實考題有雷同、相似狀況。

校方說，經其他科任老師比對發現，50題有一半考題雷同，原本有討論是否重新命題重考，但考量對學生並非完全公平，經過審議剩下25題考試範圍，平分各單元，決議用剩下25題計分，每位學生成績約比原先高出2到3分，學生都不知道自己原始成績，也不影響老師學期總成績計算。

針對老師出題疏失，校方表示，段考命題相關注意事項，教育局昨天也舉行會議，會針對相關疏失給予該師相對應處置，後續也會提醒各科老師，避免再次發生類似情況。